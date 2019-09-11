Oğlak Burcu Saç Stili

Her durumda sağlam duruşları vardır ve olgun tavırlarıyla dikkatleri üzerilerine çekerler. Soğukkanlı bir şekilde ortadaki sorunlara çözüm arayabilirler. Bu üzerindeki ilgi ve alakanın başka bir nedeniyse saçlarına gösterdikleri özenle alakalıdır.

Kısa ve çoğunlukla marjinal bir kesime ait saçlar tercih eden Oğlak burçları, dağınık ve kabarık saçları sevmedikleri için sürekli bir şekilde saç spreyi kullanırlar. Kısa ve modern kesimli saç modelleri Oğlak burçlarının gündelik hayatlarında kolaylık olması açısından büyük önem taşır.