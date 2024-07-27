Asla memnun edemiyoruz

Haberin Devamı

Peki bilin bakalım kim memnun değil bu işten?

Tabii ki İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu...

Demiş ki; “Bu şartlara bu zam kabul edilemez, kontak kapatırız.”

Her zam dönemi hep aynı sözleri söylüyor. Ama ne kontak kapatıyorlar ne başka bir şey.

Sadece laf...

Ayrıca...

İnsanlar zaten kıt kanaat geçinirken bir de taksi konforlarını ellerinden almak olmaz...

Ne demek kontak kapatmak?

Ne demek “kabul etmiyoruz”?

Şu İstanbullu herkesi, her şeyi memnun etti de bir sizi memnun edemedi taksici esnafı.

Zaten fiyatlardan, gelen hesaplardan herkes şikâyetçiyken, bir de siz ortalığı karıştırmayın gözünüzü seveyim...

E pes artık!

Bazen hiç düşünmeden konuşuyoruz.

Murat Muratoğlu bir canlı yayında aynen şunları diyor:

“Çinliler köpek yiyor. Sokak hayvanlarını öldüreceğimize Çin’e ihraç edelim. Hem onlar öldürmüş olur hem ihracat yapmış oluruz.”

Sen nasıl bir ruh halindesin sevgili kardeşim?

Böyle bir şey söylenir mi?

Bu nasıl bir mantık?

Senin sokakta köpekleri öldürenlerden ne farkın var?

Bana göre hiç farkın falan yok!

Sosyal medyasından açıklama yapıp “Köpek sevgim sorgulanamaz” demiş bir de.

Bu saatten sonra nafile çaba bunlar.

İstediğini söyle, istediğini anlat.

Kimse inanmaz sana.

Sen artık hayvan düşmanı, hatta düşmandan öte onları yemeye bile razı olan biri olarak anılacaksın.

Ekonomistlik falan yalan yani, geçmiş olsun.

Bir iyi

Haberin Devamı

Benim İstanbul’dayken sık sık gittiğim yerlerden biridir Terzi İstanbul.

Bodrum’a yaz için taşınacaklarını söylemiştim.

E ben oraya da gitmedim ama haberlerini alıyorum.

İş yapan ender yerlerden biriymiş Terzi Bodrum.

Bence bunda en önemli etken İstanbul’daki müşteri kitlesini korumaları, İstanbul’da iyi iş yapmaları, kimseyi üzmemeleri...

Bu sene ayakta kalan yerlere madalya vermek lazım.

Terzi Bodrum da o madalyayı hak ediyor.

Üstelik komşu işletmelerinde Mert Demir’i falan da çıkardılar sahneye.

Anlıyorlar işletme mantığından çok belli.

Eğer fırsat olursa ben mutlaka uğrayacağım Bodrum Terzi’ye.

Gidemezsem de İstanbul şubelerinin açılmasına şunun şurasında ne kadar kaldı ki...

Bir kötü

Haberin Devamı

İstanbul’daki bazı işletmeciler ocakbaşının bir bölümüne canlı müzik mekânı açacak kadar çıldırdı.

Cherry diye bir mekân var Kuruçeşme’de.

Gerçekten ocakbaşı, yan bölümde de canlı müzik.

Görmeniz lazım.

Ha gittim mi, hayır.

Ama mekânın önceki haline çok hakimim.

Hayır, işin garibi insanlar buraya gidiyor.

Nasıl bir ruh halidir, nasıl bir eğlenme merakıdır, nasıl bir ilginç tiplerle beraber şarkı söyleme, söyletme hevesidir bu?

Normalde kötü olan hiçbir yeri yazmam.

Ama o kadar çok kişi şikâyet edip, isyan etti ki orayla ilgili.

E biz de yazacağız ki gezen kitle, nereye gidip nereye gitmeyeceğini bilsin yahu.

Öyle mekânlarda sahneye çıkan arkadaşlarımız da birazcık dikkat etsinler.