Her Şey Uzaktan Göründüğü Gibi Değildir

Nadiren doğru kararlar ya da eylemlerle destek olabildiğimiz sevdiklerimiz olsa da çoğu zaman öngörülerimizde çuvallıyoruz. Bu yorucu hayat yolculuğu esnasında haklı ya da haksız hemen hemen her konuda hızlı yorumlarda bulunabiliyoruz.

Duyduğumuz ya da gördüğümüz herhangi bir şeye sıklıkla yeterince yakından bakmadan ve detaylarına hakim olmadan ya da objektif değerlendirmek için dışarıya çıkıp uzaktan bakmamız gerektiği halde olay ve durumlara fazla odaklanıp gerçekliklerini göremeden yanlış yorumlarda bulunup kendimizi ve çevremizdekileri olumsuz duygu ve eylemlere sürükleyebiliyoruz.

Birçok insan tıpkı bizler gibi çeşitli deneyim ve tecrübelerle günümüze ulaştıkları halde, sanki biz olmadan bugüne tesadüfen gelmişlercesine fikrimiz sorulmadan akıl verme, yönlendirme ya da eleştirme gibi kişisel alanlarına fütursuzca girmekten imtina etmiyoruz. Kimsenin kimseye öğreteceği bir şey olmadığını, birbirimize unuttuklarımızı hatırlatmak için vesile olduğumuzu, doğan her bir insanın aynı özen, itina, sevgi, akıl ve duygu ile yeryüzüne geldiğini unutup kendimizi yüceltiyoruz.

Bir adım geride durabilmeyi, olan biteni anlamaya odaklanmayı, başta kendimiz sonra etrafımızdakileri gereksiz bilgilerle kirletmemeyi öğrenmenin bizlere olay ve durumların iç yüzünü daha net görme olasılığı vereceği gibi bu karmaşık hayat yolculuğunda büyük ve sağlam adımlar atmamıza yardımcı olabileceklerini anlamaya direniyoruz.

Karşınıza çıkan konu, olay ya da durum her ne olursa olsun her zaman objektif olup, iyice yakından bakmadan, detay ve sebeplerini doğru anlamadan ve daha da önemlisi bu konu ile ilgili fikriniz sorulduğundan ya da yardım talebinde bulunulduğundan emin olmadan olumlu ya da olumsuz yorum yapmayın ve hareket etmeyin. Her şey her zaman uzaktan göründüğü gibi değildir.

Bazen şahane görünen bir hayatın nasıl da kötü bir arka planı olabileceğini bilemeyeceğimiz gibi, sıradan ve gösterişsiz görünen bir hayatın da nasıl muhteşem bir donanımın sonucu olduğunu bilemeyiz. Kimin neyi ne kadar bildiğini ne kadar inançlı ne kadar sevgi dolu ya da ne kadar nefret dolu olduğunu yeterince yakından bakmadan, dinlemeden, anlamadan göremeyiz.

İlk anda ister pozitif ister negatif görünsün, insanlar, olaylar ve eylemler hakkında fikrinizi bir süreliğine kendinize saklayın. Ne zaman yakından yeterli bilgi ve deneyime sahip olduğunuzu düşünürseniz o zaman (yine fikriniz sorulduğunda) haddinizi aşmadan ve kimseyi kötülemeden ve incitmeden düşüncelerinizi düzgün bir üslupla karşı tarafa bildirin.

Hayatı olduğundan daha da karmaşık hale getirmek yerine, sakin, daha neşeli, yaşanabilir ve mutlu anları fark edebilir kılmak her birimizin elinde. Hayat detaylarda gizlidir. Detayları görmek içinse yakından bakmak ve odaklanmak gerekir.