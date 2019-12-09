Rüyada at görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz, siyah ve kahverengi at görmenin anlamı

Rüyada at görmenin nelere kadir olduğuyla ilgili İslam alimleri farklı şekillerde yorumlamışlardır. Kimisi atları hayra, kimisi ise beklenecek şerre yorumlamıştır. Rüyada at görmenin faziletlerini öğrenmek istiyorsanız yazımızı dikkatle okumanızı öneriyoruz. Atın görülme şekli, türü ve rengi hakkında tabirleri burada bulabilirsiniz.

Rüyada At Görmek

Rüyada at görmek, alimlerce yapılan yorumlara göre murada erilmesi anlamı taşır. Evlilik düşünülüyorsa kısa zamanda bunun yapılacağına işaret eder. Mal sahibi olunmak isteniyorsa beklenmedik yerden kazanç elde edilebileceği manasına gelir. Rüyada beyaz at görmek kadın için gelin olacağı, erkek için fakir olunacağına delalet eder.

Rüyada siyah at görmek hem erkek hem de kadın için yanlış bir karar verileceği anlamına gelir. Rüyada kahverengi bir at görmek ise erkekler için nişan, düğün, araba, ev gibi konulara işaret ederken, kadın için hayırlı kısmet manasına gelir.

Rüyada Yavru At Görmek

Rüya sahibinin yakında bir çocuk sahibi olacağını ifade eder. İslam alimlerine göre rüyada görülen yavru siyah at, çok istenen bir durumun olacağı manasına delalet ediyor. Daha sonra bu durum istenen bir çocuğun sahibi olunacağına işaret eder. Yine ister kadın ister erkek için siyah yavru at, makamın değişeceğini, mertebenin yükseleceğine işaret ediyor.

Rüyada Ata Bindiğini Görmek

Rüya sahibi için bolluğun yakın olduğu manasına gelir. Rüyada ata bindiğini gören kimse, yakın bir zamanda evlatlarıyla mutlu olacaktır. Rüyada beyaz bir ata binip düştüğünü görmek iste çok istenen bir şeyin olmayacağı ya da başka bir zamana erteleneceği haberi alınacağı üzerinedir. Rüyada beyaz atla hızla gittiğini görmek ise kişi için oldukça hayırlıdır.

Rüyada Atın Konuştuğunu Görmek

Bir kimse rüyasında konuşan bir at görürse bir mucizeyle karşılaşabilir. Hayatında hiç beklemediği bir yerden çok güzel bir haber alabilir. Rüyada yavru bir atın konuştuğunu görmek lükse işaret eder. Tez zamanda kişinin zengin olabileceğin manasındadır. Rüyada atlarla konuştuğunu görmek ise insanlarla iyi ilişkiler kurulacağını gösterir.

Rüyada Huysuz Bir At Görmek

Rüyada huysuz at, hayat içerisinde biriyle karşılaşacağına işaret eder. Ancak o kişinin çok tekin olmadığı, rüya sahibine yalanlar söyleyeceği manasına da gelir. Rüyada huysuz bir ata binip, düştüğünü görmek ise daha önce yapılan kötü davranışların sonucunun görüleceğine işaret eder. İslam alimleri bu konuda rüya sahiplerini uyarıp, hayır için sadaka verilmesini isterler.

Rüyada Sahipsiz At Görmek

Rüyada sahibi olmayan bir at görmek, miras sahibi olunacağına delalet eder. Rüya sahibine beklenmedik bir yerden tazminat benzeri paraların gelebileceği anlamı vardır. Rüyasında çok güzel ama sahipsiz bir at görmek ise erkek ve kadın için çok hayırlı bir kısmetle karşılaşacağı manasına gelir.

Rüyada Atın Öldüğünü Görmek

Bu konuda rüya tabircileri iki kısma ayrılmışlardır. Bir kısım tabirci, rüyada atın öldüğünü görmek hayra bir kısmı şerre işaret ettiğini söylemiştir. Rüyada kişi kendisi atı öldürüyorsa, aynı yerde bulunduğu bir düşmanının başka yere taşınacağı, ondan uzaklaşacağı manasına gelir. Ancak bazı durumlarda bu durumun tersi olabilir.

Rüyada At Satmak

Rüyasında at veya atlar sattığını gören kimse yakın bir zamanda dargınlıklar, kavgalar yaşayacaktır. Rüyada kahverengi bir atı sattığını görmek ise nişan, evlilik gibi hayırlı konulara işaret eder. Rüya tabircileri rüyada at sattığını gören kimsenin, yakında tüm parasını kaybedeceğini ve fakir düşeceğiniz söylerler. Rüya sahibinin kendisini kurtarabilmesi için derhal malının bir bölümünü fakirlere dağıtması gerektiği söylenir. Böylece rüya sahibi kendisini bundan kurtarabilir.