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GeriStil Önerileri Kitaplık modelleri - Modern, kapaklı, ahşap ve duvar kitaplık modelleri (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Moda >Stil Önerileri>Kitaplık modelleri - Modern, kapaklı, ahşap ve duvar kitaplık modelleri (2020)
Stil Önerileri
Fotoğraf: iStock

Kitaplık modelleri - Modern, kapaklı, ahşap ve duvar kitaplık modelleri (2020)

Kitap okumak hiç şüphesiz en yaygın hobilerden biridir. Özellikle evde vakit geçirmeyi sevenler için ayrı bir önem taşıyan kitaplıklara sahip olmak, herkesin hayallerini süslese de çoğu zaman kapladığı alan nedeniyle imkansız gibi görünebilir. Özenle biriktirdiğiniz kitaplarınızı köşe bucak saklamak zorunda kalmayacağınız, birbirinden farklı alternatifler sunan kitaplıklar sayesinde, kitap okuma saatleriniz eskisinden daha zevkli hale geliyor. Eğer siz de kitapların uçsuz bucaksız dünyasında kaybolmayı sevenlerdenseniz, evinizde harika bir kitaplık için her zaman bir yer olacağını unutmayın. Sade ve modern görünümlü, evin düzenli gözükmesini sağlayan kapaklı, vintage tarzı benimseyenler için ahşap ve yer tasarrufunu önemseyenlere özel duvar kitaplıkları çeşitli renk ve materyallerle 2020 kitaplık modellerinde…

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1Marjinal bir görünüm için tasarım harikası modern kitaplıklar
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Marjinal bir görünüm için tasarım harikası modern kitaplıklar

Evinizde farklılıklara yer vermeyi seçenlerdenseniz, oturma odalarınıza ve çalışma alanlarına şıklık katan modern kitaplık tasarım modelleri tam size göre. Duvarlarınızda aynı zamanda aksesuar görevi üstlenen bu tasarımlar, odalarınızda yer tasarrufu olanağı sağlarken, aynı zamanda gün içinde yer değiştirmenize gerek kalmadan kitapları yaşamınızın bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

2Odalarınızı güzelleştiren ahşap kitaplık modelleri
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Odalarınızı güzelleştiren ahşap kitaplık modelleri

Ahşabın sıcaklığını modern bir tasarımla evinize ve ofisinize taşıyan bu kitaplık modeli, en çok tercih edilenlerden biri. Fazla yer kaplamamasının yanında biblo ve fotoğraf çerçeveleri için ayrıca alternatif sunarken, evinizin eşsiz köşelerinden biri olmaya aday görünüyor.

3Kapaklı kitaplık modelleriyle dağınıklığı ortadan kaldırın
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Kapaklı kitaplık modelleriyle dağınıklığı ortadan kaldırın

Kalabalık evlerin en büyük sorunlarından biri de çok eşyanın getirisi olarak bir türlü toplanmayan odalardır. Kapaklı kitaplık modeli bu dağınıklığa bir son vermek için fırsat sunuyor. Her yıl yenisi eklenen okul kitaplarını güvenli bir şekilde muhafaza etmek için ideal olan bu model ile her zamankinden düzenli bir odaya kavuşmanız mümkün.

4Vintage tarzınıza uyum sağlayan duvar kitaplıkları
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Vintage tarzınıza uyum sağlayan duvar kitaplıkları

Duvarlarınıza büyük bir ustalıkla saklanmış kitaplık modelleri nostaljik bir ev dekorasyonun en özel parçalarından. Uzun duvarlar sayesinde bütün kitaplarınızı saklayacak yere sahip olan bu model, dünya klasiklerini ve ansiklopedileri başucunuzda taşımanın en iyi yolu.

5Evinizdeki alanları değerlendirin
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Evinizdeki alanları değerlendirin

Evinizde bulunan merdiven boşluklarını değerlendirmenin diğer bir yolu da onları kullanışlı bir kitaplık haline getirmektir. Bu sayede ev dekorasyonuna farklılık katarken, ekstra bir kitaplığın kaplayacağı alandan tasarruf etmiş olursunuz.

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