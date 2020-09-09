Kitaplık modelleri - Modern, kapaklı, ahşap ve duvar kitaplık modelleri (2020)
Kitap okumak hiç şüphesiz en yaygın hobilerden biridir. Özellikle evde vakit geçirmeyi sevenler için ayrı bir önem taşıyan kitaplıklara sahip olmak, herkesin hayallerini süslese de çoğu zaman kapladığı alan nedeniyle imkansız gibi görünebilir. Özenle biriktirdiğiniz kitaplarınızı köşe bucak saklamak zorunda kalmayacağınız, birbirinden farklı alternatifler sunan kitaplıklar sayesinde, kitap okuma saatleriniz eskisinden daha zevkli hale geliyor. Eğer siz de kitapların uçsuz bucaksız dünyasında kaybolmayı sevenlerdenseniz, evinizde harika bir kitaplık için her zaman bir yer olacağını unutmayın. Sade ve modern görünümlü, evin düzenli gözükmesini sağlayan kapaklı, vintage tarzı benimseyenler için ahşap ve yer tasarrufunu önemseyenlere özel duvar kitaplıkları çeşitli renk ve materyallerle 2020 kitaplık modellerinde…
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1
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Marjinal bir görünüm için tasarım harikası modern kitaplıklar
Evinizde farklılıklara yer vermeyi seçenlerdenseniz, oturma odalarınıza ve çalışma alanlarına şıklık katan modern kitaplık tasarım modelleri tam size göre. Duvarlarınızda aynı zamanda aksesuar görevi üstlenen bu tasarımlar, odalarınızda yer tasarrufu olanağı sağlarken, aynı zamanda gün içinde yer değiştirmenize gerek kalmadan kitapları yaşamınızın bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.
2
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Odalarınızı güzelleştiren ahşap kitaplık modelleri
Ahşabın sıcaklığını modern bir tasarımla evinize ve ofisinize taşıyan bu kitaplık modeli, en çok tercih edilenlerden biri. Fazla yer kaplamamasının yanında biblo ve fotoğraf çerçeveleri için ayrıca alternatif sunarken, evinizin eşsiz köşelerinden biri olmaya aday görünüyor.
3
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Kapaklı kitaplık modelleriyle dağınıklığı ortadan kaldırın
Kalabalık evlerin en büyük sorunlarından biri de çok eşyanın getirisi olarak bir türlü toplanmayan odalardır. Kapaklı kitaplık modeli bu dağınıklığa bir son vermek için fırsat sunuyor. Her yıl yenisi eklenen okul kitaplarını güvenli bir şekilde muhafaza etmek için ideal olan bu model ile her zamankinden düzenli bir odaya kavuşmanız mümkün.
4
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Vintage tarzınıza uyum sağlayan duvar kitaplıkları
Duvarlarınıza büyük bir ustalıkla saklanmış kitaplık modelleri nostaljik bir ev dekorasyonun en özel parçalarından. Uzun duvarlar sayesinde bütün kitaplarınızı saklayacak yere sahip olan bu model, dünya klasiklerini ve ansiklopedileri başucunuzda taşımanın en iyi yolu.
5
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Evinizdeki alanları değerlendirin
Evinizde bulunan merdiven boşluklarını değerlendirmenin diğer bir yolu da onları kullanışlı bir kitaplık haline getirmektir. Bu sayede ev dekorasyonuna farklılık katarken, ekstra bir kitaplığın kaplayacağı alandan tasarruf etmiş olursunuz.