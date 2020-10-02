Koltuk Modelleri - Yeni, Modern Köşe (L) Ve Tekli Koltuk Modelleri (2020)
Üzerinde günün yorgunluğunu attığımız, en değerli misafirlerimizi ağırladığımız hatta televizyon izlerken uyuyakalıp yatağımıza bile zaman zaman tercih ettiğimiz koltukların, elbette dekorasyon ve konfor bakımından işlevselliği ön plandadır. Her oda için farklı dekorasyon parçası olarak kullanılan modellerde bu yıl otel odasını andıran doğal malzemeli pastel tonlar dikkat çekiyor. Yeni sezon koltuk takımlarında dikkat çeken bir diğer trend ise renkli kombinler… Yaşam alanında vurgulamak istediğiniz bir tanesinde geometrik desenlere yer vererek 2020 koltuk trendlerine kolayca ayak uydurabilir ya da iki farklı zıt tonlardaki koltuğu aynı oturma grubu içerisinde kullanarak modayı yakalayabilirsiniz. İşte evinizin havasını değiştirecek modern, köşe ve tekli koltuk modelleri…
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1
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Tekli koltuk modeli
Özellikle oturma ve çalışma odalarının en kıymetli parçası olan tekli koltuklar, konforu ve estetiği bir arada buluşturuyor. Yuvarlak bir yan sehpa ve lambader ile dekore edilmiş bir tekli koltuk, kitap okuma saatlerinizin muhteşem üçlüsü olarak ön plana çıkıyor. Renk seçimlerinde ise bu yılın favorisi gece mavisi tonlarına yer verebilir ve onu dilediğiniz desenlerdeki rahat bir bel yastığıyla eşleştirebilirsiniz.
2
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Köşe (L) koltuk modeli
Köşe koltuklar, misafir odaları için ideal bir model olmamasının yanında, oturma odalarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Çok sayıda yastıkla dekore edilebilen koltuklar, rahatlığa önem veren çiftler için de birlikte zaman geçirebilecekleri samimi bir ortam yaratıyor.
3
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Chester model koltuklar
Salonlarda son zamanlarda en çok kullanılan modeller tartışmasız chester koltuk modelleri...Deri kumaş seçeneklerinin yanında, kadife ve farklı tonlardaki koltukların aynı grup içerisinde tasarlanmasıyla ön plana çıkan bu modeller, dekorasyonda şıklık ve konfora aynı anda önem verenlere iyi bir fırsat sunuyor.