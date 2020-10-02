Koltuk Modelleri - Yeni, Modern Köşe (L) Ve Tekli Koltuk Modelleri (2020)

Tekli koltuk modeli Özellikle oturma ve çalışma odalarının en kıymetli parçası olan tekli koltuklar, konforu ve estetiği bir arada buluşturuyor. Yuvarlak bir yan sehpa ve lambader ile dekore edilmiş bir tekli koltuk, kitap okuma saatlerinizin muhteşem üçlüsü olarak ön plana çıkıyor. Renk seçimlerinde ise bu yılın favorisi gece mavisi tonlarına yer verebilir ve onu dilediğiniz desenlerdeki rahat bir bel yastığıyla eşleştirebilirsiniz.