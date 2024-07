Perasma’nın yeni sergisi “All Things Become Islands Before My Senses” Leros Adası’nda ziyarete açıldı

Haberin Devamı

Burcu Fikretoğlu ve Gizem Naz Kudunoğlu eş yönetiminde, 2017 yılından beri öncelikli olarak SIGNS adı altında ve pandemiden bu yana Perasma olarak devam eden genç oluşum, İstanbul ve çevresindeki sanat topluluğu ile geniş uluslararası sanat dünyası arasında bağlantılar kurmayı hedefliyor. Sanat ve kültür için yeni bir platform olma anlayışıyla kurulan Perasma, “All Things Become Islands Before My Senses” isimli sergiyle ikinci edisyonunu gerçekleştiriyor. Zamanın, suyun ve Leros adasının karmaşık tarihi ilişkilerinin temelinde oluşturulan sergi 18 Ağustos’a dek devam ediyor. Leros Adası’ndan bulunan farklı nesneler sergide buluşuyor.

Zaman, sömürgecilik tarihi ve devrimci siyasetin umutlarını ve başarısızlıklarını animasyonlu çizimler ve filmler ile araştırmasıyla tanınan William Kentridge’in, 1999’da İstanbul Bienali’nde ilk kez gösterilmiş olan “Shadow Procession” isimli filmi sergide yer alıyor. Polonyalı sanatçı Goshka Macuga da yerel bir tiyatro grubunun aktörleri ile adada çektiği bir deneysel korku filmi ile sergiye katılıyor. Sanat pratiğini ses, mimari, ritim gibi temlara dayandıran Cevdet Erek, “SSS-Sahil Sahnesi Sesi” projesinin mekana özgü bir enstalasyonu ve aynı başlıktaki kitabının okumalı performansı ile sergi kapsamında İlkokul’da yer alıyor. Erek bunun yanında, Leros’tan temin edilen keçi çanları ile üretilen “Çıngır / Jingle” adlı sesli cam işinin yeni versiyonu ile de sergide yer alıyor. Adada misafir sanatçı programına katılan Cansu Yıldıran ve Maryam Turkey, sergiye bu proje için yeni ürettikleri eserler ile katılıyorlar. Yıldıran, sergi için yeni bir fotoğraf serisi oluştururken, Turkey ise yarattığı mekana özgü enstalasyon ve ışık heykel serisinde Leros’ta bulunan nesneleri kullanıyor.

Leros’un çeşitli yerlerinde heykel serileri sunan Polonyalı sanatçı Pawel Althamer, sergiye eş zamanlı olarak bir ay boyunca göçmen topluluklardan çocuklarla bir araya geliyor. Leros Denizcilik Kulübü’nü bir Sanat Akademisi’ne dönüştüren Althamer, uluslararası profesörlerle atölye çalışmaları da düzenliyor. İngiliz sanatçı Laura Footes’in monoprintleri ve tuval tabloları, Alman sanatçı Sophie von Hellermann’ın resim serisi, Yunan heykeltraş Kostis Velonis’in Leros’taki tersaneden bulduğu malzemeleri kullanarak yaptığı mekana özgü enstalasyonu ve Enzo Cucchi’nin “Testa di Van Gogh” (1995) serisinden heykelleri de sergide görülebilir.

Tarihin izlerini taşıyan sergi mekanları

1930’lu yıllarda İtalyan işgali altında olan Leros’un ikonik rasyonalist binalarından Sinema Roma ve İlkokul, adanın eski İtalyan ve Alman işgali döneminden kalma terkedilmiş ve “Brueghel The Elder” kopyaları gibi beklenmedik freskler içeren yapılarından Xerokampos Eski Kışlası sergiye ev sahipliği yapan mekanlardan. Bunun yanında Leros Denizcilik Kulübü ve Agia Marina’da 1886 yılında inşa edilmiş neoklasik bir malikanede yer alan Perasma’ya adanamış özel bir sergi alanı da sergi kapsamında ziyaret edilebilecek yerler arasında bulunuyor.

Sergide yer alan sanatçılar şöyle: Alice Guittard, Cansu Yıldıran, Cevdet Erek, Enzo Cucchi, Evgenia Vereli, Farida El Gazzar, Goshka Macuga, Kostis Velonis, Laura Footes, Lindsey Mendick, Malvina Panagiotidi, Maryam Turkey, Necla Rüzgar, Nermi̇n Er, Paweł Althamer, Sophie von Hellermann, William Kentridge.

Perasma’nın “All Things Become Islands Before My Senses” isimli yeni sergisini Leros Adası’nda 18 Ağustos’a dek ziyaret edebilirsiniz.