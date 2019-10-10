Oğlak Burcu Erkeği

Bu durum onlara yaklaşacak olan kişileri itebilir, kendinden uzaklaştırabilir. Sessiz, sakin, ılımlı fakat güçlü bir erkek varsa bilin ki o Oğlak erkeğidir. Genel olarak içlerine kapanık görünseler de bu durum kendilerini güvende hissettiklerinde tam tersine dönüşebilir. Size ne kadar açılırsa açılsın, kendini tamamen teslim edemez. Her zaman sizden sakladığı bir parçası olacaktır.

Koruyucu bir içgüdüyle donatılmışlardır. Bu konuda güveninizi boşa çıkartmayacak olan Oğlak erkekleri, tam bir ideal baba modelidir. Otoriter sahibi, öncü ve kararlarının sorgulanmasını sevmeyen Oğlak burcu erkekleri, ‘’Ben karar veririm.’’ durumuna o kadar alışmıştır ki, Oğlak erkeklerinin eşleri çoğunlukla kendi başlarına bir karar veremezler.