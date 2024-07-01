Haftalık Burç Yorumları 1-7 Temmuz 2024 | Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

2 Temmuz saat 13:40’da Neptün, Balık burcunda geri hareketine başlıyor. İç dünyanda büyülü bir yolculuğa çık! Bu, ruhunu sarsan şeylerin telafi sürecidir. Kendinle bağlantı kurma sürecine adım atarak en derin korkularından umutlarına kadar her şeyi keşfedebilirsin. Artık dışarıya bakmana gerek yok. İnsanın en nihai tecrübesi kendisidir.

2 Temmuz saat 15:50’de Merkür, Aslan burcuna geçiyor. Eğer aklında bir şey var ama bir türlü söyleyemiyorsan, işte sana cesaret verme zamanı! Ama dikkatli ol, çünkü Merkür hızlı konuşurken Aslan etkileyici olabilir. Kelimeler ağzından fazlasıyla uçabilir, bu yüzden söyleyeceğin şeyin etkisini göz ardı etme! Hazırsan, büyük adımlar atmanın tam zamanı! Bulunduğun vaatlere dikkat et.

6 Temmuz saat 01:57’de Yengeç burcunda 14 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ay dönemi sana sakladığın mecazi tohumları ekmek için harika bir fırsat sunuyor. Ancak unutma, bu tohumları herkese duyurmak zorunda değilsin. Sadece niyetini belirleyip onları ortaya çıkarmak için en doğru zamanı kollamalısın. Ne dersin, kendi iç dünyanda büyüyen ve gelişen bu tohumları şimdiye kadar hiç olmadığı kadar güçlü bir niyetle ekelim mi?

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 2 Temmuz'da Neptün'ün Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla silgiyi elinize almadan önce neyi silmeniz ve silmemeniz gerektiğini anlamaya başlıyorsunuz. Anlık etkiler altında karar vermemek önemli olacaktır.

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Boğa



Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 2 Temmuz'da Neptün'ün Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla bazı arkadaşlıklarınıza dair sorgulamalar, yüzleşmeler gündeme gelebilir. Düşüncelerinizin karşılığının olmadığını, sizin sandığınız gibi gitmediğini fark edebilirsiniz. Olumlu ve olumsuz bazı farkındalıklar yaşayacağınız bir dönem olabilir.

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İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 2 Temmuz'da Neptün'ün Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla kariyerinizle ilgili seçimleriniz ve bunların sonuçlarını değerlendirebilirsiniz. Kendinize bir sayfa açmadan önce buraya ne yazmanız gerektiğinden emin olmanız önemlidir. Enerjinizi yüksek tutmak isterken buna engel olan çevresel ve psikolojik faktörleri daha net görebilirsiniz.

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Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 2 Temmuz'da Neptün'ün Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla eğitim hayatınıza yeni konular dahil edebilirsiniz. Kendinizi yetersiz gördüğünüz, yeniden öğrenmek ve deneyimlemek istediğiniz, hobiden öteye taşımak istediğiniz konuları gündeme getirebilirsiniz. Bunları yapmaktan kaçınmanın size zaman kaybettirmek dışında da olumsuz sonuçları olduğunu görebilirsiniz. Pişmanlık, üzerine gidip sorumluluk almadığınızda büyür.

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Aslan



Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 2 Temmuz'da Neptün'ün Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla finansal koşullarınızı kontrol altına alabileceğiniz bir sürece girebilirsiniz. Bazı sorunların kaynağını bulabilir, emin olacağınız detaylarla karşılaşabilirsiniz. Ödemelerinizi yoluna koyacak maddi gelişmeler konusunda sabırlı olurken aynı zaman stratejik ve gerçekçi de olmalısınız.

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Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 2 Temmuz'da Neptün'ün Balık burcundaki geri hareketiyle hayatınızdaki insanlar konusunda verdiğiniz kararları sorgulayabilirsiniz. Özellikle biten ilişkiler ve ortaklıklar, yön değiştiren arkadaşlıklar size yanlış yapmışsınız hissi uyandırdıysa bu sorglamalar daha yoğun olabilir. Manipüle edildiğinizi, kolayca etki altında kaldığınızı ya da kendi kendinizi bu duruma düşürdüğünüzü fark edebilirsiniz.

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Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 2 Temmuz'da Neptün'ün Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla gündelik yaşantınıza bir düzenleme getirebilirsiniz. Hem sağlığınız hem de akışınızı korumak, iyileştirmek adına bolca vaktiniz olabilir.

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Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 2 Temmuz'da Neptün'ün Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla kendinize sınırlar koyduğunuz alanlarda bir düzenleme yapabilirsiniz. Yeteneklerinize ve bunlarla yapabileceklerinize güvenmek için bu süreci değerlendirin. Harekete geçmeden, üzerinde düşünmeden neler olabileceğine dair net fikirler edinemeyebilirsiniz.

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Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 2 Temmuz'da Neptün'ün Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla aile hayatınızla ilgili yeni gündemleriniz olabilir. İlişkinizde bazı pürüzleri daha görünür hale gelebilir, bunlara bir son vermek isteyebilirsiniz.

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Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 2 Temmuz'da Neptün'ün Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Artık zamanı gelen konulara ve işlere odaklanmanız gerektiğini fark edilebilir, buna itildiğinizi görebilirsiniz.

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Kova



Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 2 Temmuz'de Neptün'ün Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla beraber parasal konular yaptıklarınız ve yapmanız gerekenler konusuna vurgu yapabilir. Harcama dağılımınızı takip edebilir, birikimlerinizi kontrol edebilir, aldığınız kararların neticelerini inceleyebilirsiniz. Bilmediğiniz bir detay olmadığına, gözden kaçan bir durum olmadığına dikkat etmelisiniz.

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Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 2 Temmuz'da yönetici gezegeniniz Neptün'ün burcunuzda geri hareketine başlamasıyla hayatınızla ilgili kritik döngüleri mercek altına alabilirsiniz. İstekleriniz ve sorumluluklarınız arasında seçim yapmaktan ziyade bunları ortak bir paydada buluşturmayı, her şeye zaman ayırabilmeyi ve her konunun bir zamanı, bir sırası olduğunu düşünmek size iyi gelebilir.