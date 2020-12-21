MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
MAHMURE
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Mahmure >Astroloji>Yay Burcu

Yay Burcu Günlük Yorum

YAY BURCU

22 Kasım / 21 Aralık

  • Mottosu: İyi bakarsan iyi görürsün.
  • Yönetici Gezegeni: Jüpiter
  • Elementi: Ateş

  • PAYLAŞ

YAZARLARTüm Yazarlar

Yükselen Burç Hesaplama

Yükselen burcumuz, doğduğumuz anda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Dolayısıyla yükselen burç, kendi burcumuz kadar önemlidir ve görünüşü temsil eder. Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.

Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.

DOĞUM SAATİNİZ
DOĞUM TARİHİNİZ
Lütfen boş alanları doldurunuz!

Burç Uyumu

Burcunuzu ve onun burcunu seçerek, birbirinize olan uyumunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
SENİN BURCUN
ONUN BURCU
BURÇ UYUMUNU GÖSTER
ASTROLOJİ
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK

KOÇ BURCU BUGÜN

Lider ruhunuzla hareket edeceğiniz bir gündesiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

BOĞA BURCU BUGÜN

Mücadele etmek yerine kaçmayı tercih ederek sorunların çözülmediğinin farkına varmalısınız.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

İKİZLER BURCU BUGÜN

Geçmişte ilişki yaşadığınız biri, sizinle yeniden bir araya gelmek için çaba gösteriyor olabilir.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

YENGEÇ BURCU BUGÜN

İlişkileriniz söz konusu olduğunda adım atmak ve şüphe duymak arasında kalıyorsunuz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

ASLAN BURCU BUGÜN

Çalışma ortamınızda sizi istemeyen birinin manipülasyonlarına maruz kalabilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

BAŞAK BURCU BUGÜN

Yolunuzda devam ederken yanlış tercihte bulunduğunuzu düşünebilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

TERAZİ BURCU BUGÜN

Fikir sahibi olmadığınız konularda içgüdülerinizle karar vermeniz yanıltıcı olabilir.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

AKREP BURCU BUGÜN

Bazı davranışlarınız çevreniz tarafından kibirli olarak anlaşılmanıza sebep olabilir.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

YAY BURCU BUGÜN

Bugün üzerinizdeki toplum baskısını kırmak isteyebilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

OĞLAK BURCU BUGÜN

Amirlerinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizin onaylanması, o anki şartlar doğrultusunda mümkün olabilir.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

KOVA BURCU BUGÜN

Yakın çevrenize karşı öfkeli söylemlerde bulunabilir, kırıcı olmak ve ipleri tamamen koparmak istiyor olabilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

BALIK BURCU BUGÜN

Güvenilir ve iyi bir dinleyici olmanız dolayısıyla istemeden de olsa gizli kalması gereken konuşmaların ortasında kalabilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık