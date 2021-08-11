Yay burcu bireyleri mutlu ve derinden meraklı insanlardır.

Yay Burcu Taşı Nedir ve Hangisidir?

Mavi Topaz, Yay burç taşıdır. Aşkı ve sevgiyi ifade eden bir taştır. Güç, azim, özveri, esneklik ve büyük anlam ile ilişkili özellikleri ile bilinir. Bu Yay burç taşının uyumlu bir yaşam tarzı için duygu ve düşünceleri dengelediğine inanılıyor.

Yay Burcu Değerli Taşlarının İsimleri

Mavi Topaz haricinde Yay Burcu taşları; Mavi Safir ve Firuze taşıdır.

Yay Burcu Değerli Taşlarının Özellikleri

Yay burcu insanları, tüm zodyaktaki en doğrudan doğan kişilerdir. Mizah ve alaycılığın enfes bir karışımıyla, genellikle arkadaşları ve sevdikleri mutlak histerik bir şekilde etraflarında olur. Yay burcu insanları her şeyi isterler ve her zaman bir sonraki büyük şeyi kovalamak için hazırda beklerler. İşler hayatlarının ilerlemesini istedikleri hızda ilerlemediğinde, hüsrana uğrarlar ve huysuzlanırlar. Bu yüzden Mavi Topaz onlar için en uygun taştır.

Yay burcu için Mavi Topaz, zihni güçlendirir, bilgeliği arttırır ve zihinsel bozuklukları önler. Vücudun meridyenlerine ilham verir, enerji verir, uyarır, iyileştirir, yatıştırır ve hizalar. Enerjileri en çok ihtiyaç duyulan yere yönlendirir. Kendilerini kontrol etmelerini sağlar ve hırslarına yenik düşmelerini engeller. Yay burcu istemsizce sabırsız bir yapıya sahiptir. Bu yüzden taşıdığı Mavi Topaz taşı onu sakinleştirerek sabır ve erdem kazanmasını sağlayacaktır.

Gerçeği ve bağışlamayı teşvik eder. Topaz neşe, cömertlik, bolluk ve sağlık getirir. Aşk ve şans taşı olarak bilinir. Aynı zamanda gerginliği giderir ve gevşemeye neden olur. Açıklığı, dürüstlüğü, kendini gerçekleştirmeyi ve kendini kontrol etmeyi teşvik eder. Problem çözmeye yardımcı olur ve fikirleri ifade etmeyi sağlar.

Mavi Safir ise, haysiyet, sadakat, huzur, inanç, saflık ve bilgelikten bahseder. Mavi Safir kraliyet tarafından servet, erdem, bilgelik ve kutsallığı temsil etmek ile ilgilidir. Dokuzuncu işaret olan mavi safir, görev ve kurtuluşu ifade eden Satürn gezegenini sembolize eder. Bu Yay burç taşı aynı zamanda tehlikelerden, zihinsel karışıklık ve istikrarsızlıktan da korur.

Firuze ise, kutsal şeylerle ilişkilendirilir ve değerli taşlar olarak kabul edilir. Göksel inancın ve umudun yüksekliğini sembolize eder ve güvenlik, bolluk ve ruhsal içgörü getirdiğine inanılır. Bağımsız iç yüksek zekaya benzeyen bir tezahür türü olan alıcının bilinçli katılımı olmadan bile şifa enerjilerini ihtiyacı olana odaklayabilir.

Yay Burcu Taşlarının Renkleri

Açık mavi, beyaz, krem ​​ve turuncu Yay burçları için uygun renklerdir. Bu renkleri giymek büyümeyi teşvik eder ve aynı zamanda iyi şans getirir. Mor, pembe, kestane rengi ve kırmızıdan oluşan zengin bir ton da Yay burçları için idealdir. Çünkü dikkat çekmek için parlak renklere ihtiyaç duyarlar. Yay burcu insanlarının aslında çok derin, düşünceli ve hatta bazen oldukça içe dönüktür. Tüm canlılıklarına ve eğlenceyi seven yollarına rağmen, bunlar sorular soran ve hayatın onlara sunabileceği en büyük gerçekleri arayan çok zeki insanlardır.

Yay Burcu Hangi Taşları Nasıl Kullanmalı?

Yönetici gezegen Jüpiter'in rengi sarı olduğu için benzer renkli taşlar takmak Yay burcu insanları için oldukça uygun kabul edilir. Yay burç taşları, yüzük ya da başka herhangi bir takı olarak takılabilir. Bunu yapmak kişisel ve profesyonel gelişime yardımcı olacaktır.