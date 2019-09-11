Yay Burcu Ünlüleri

Abone Ol
"Yay burcu olan ünlüler..."
False
- Brad Pitt - 18 Aralık
- Britney Spears - 2 Aralık
- Azra Akın - 8 Aralık
- Christina Aguilera - 18 Aralık
- Monica Seles - 2 Aralık
- Sertap Erener - 4 Aralık
- Tina Turner - 26 Kasım
- Tülin Şahin - 13 Aralık
- Zeki Müren - 6 Aralık
- Gülşen Bubikoğlu - 5 Aralık
- Hülya Koçyiğit - 12 Aralık
- Fatma Girik - 12 Aralık
- Ediz Hun - 20 Kasım
- Haluk Levent - 26 Kasım
- Kirk Douglas - 9 Aralık
- Walt Disney - 5 Aralık
- Amanda Seyfried - 3 Aralık
- Amy Lee - 13 Aralık
- Anna Walton - 18 Aralık
- Bridgit Mendler - 18 Aralık
- Adam Brody - 15 Aralık
- Adan Canto - 5 Aralık
- Ben Stiller - 30 Kasım
- Gökçe Özyol - 2 Aralık