Yay Burcu Saç Stili

Yay burcu kadınlarının sürekli değişen ruh hallerinden dolayı saçlarında değişikliklere gitmemesi en doğru olan durum olacaktır çünkü sürekli işlem gören saç hem kırılacak hem de paranızın uçup gitmesine neden olacaktır.

Jöle ve saç spreylerinden kaçınan Yay burçları, saçlarının daima kişilikleri gibi canlı ve parlak görünmesi için bolca saç bakım ürünü kullanırlar. Yay burçlarının saç renkleri genellikle sarı ve kumral tonlarındadır. Uzun ve salık modellerde şekillendirmekten hoşlanırlar.