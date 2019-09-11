Yay Burcu Diyeti

Doğal beslenmek için kabuklu meyve ve sebzeleri tercih edilmelidir. Bol bol çiğ sebze, yeşil biber, patates, incir, kuru erik, çilek, elma, armut ve taneli tahıllar tüketmeleri öneriliyor.

Eğlenmeyi en çok seven burçlardan biri olan Yay burcu insanları için diyet yapmak onları bunaltabilir. Bu durumda diyetleri daha ilgi çekici bir duruma getirmek oldukça önemlidir. Kolay sıkılan ve sabırsız yapılarından ötürü, diyetlerini kolayca bozabilirler. Standart diyet listeleri Yay burcunda işe yaramayacağı gibi kriz anlarında daha çok yeme isteğiyle birlikte daha çok kilo alımına neden olabilir.