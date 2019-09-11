Yay Burcu Sağlığı

Hareket halinde olmaları ve sosyal yaşamlarında aktif olmaları nedeniyle dinç bir sistemleri vardır. Kendilerine dikkat ederler. Hasta olduklarında sızlanmak yerine bunun keyfini çıkartırlar. Hayata dört elle sarılmış kişilikleri nedeniyle yatakta uzun sürelerce kalamazlar.

Yay burcu insanlarının genel olarak en çok şikayetçi oldukları organları karaciğer, pankreas ve kalça bölgesidir. Yeme ve içmeye olan düşkünlükleri nedeniyle kalça ve baldır kısımlarında yağlanma oluşabilir. Romatizmalı hastalıklar da Yay burcunun düşmanlarından biridir. Yaşlılık evrelerine geçildiğinde romatizmal sorunlar canlarını sıkabilir.