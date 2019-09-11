Yay Burcu Şifalı Bitkileri

Çok çabuk kilo verip aynı hızda kilo alan yapıdadırlar. Genellikle kuvvetli ve sağlıklı bir bünyeye sahiptirler fakat yediklerine dikkat etmeliler.

Bu konuda yardıma gece çuha çiçeği ve ökse otu geliyor. Bu iki bitki sayesinde Yay burçlarının kimyasal döngüleri daha hızlı bir işleyiş haline dönüşüyor. Haliyle vücuttaki yağların kolay eritilmesinde de oldukça önemlidir. Çuha çiçeğinden elde edilen yağı yağlanan bölgelerinize sürebilirsiniz. Ökse otu için 1 çay kaşığı olmak üzere, 1 fincan soğuk suya ekleyerek bir gün boyunca bekleyin. Bekleyen çayınızı bir miktar ısıtarak tüketebilirsiniz.