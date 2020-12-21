KOÇ

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

KOVA

BALIK

KOÇ BURCU BUGÜN Lider ruhunuzla hareket edeceğiniz bir gündesiniz.Devamı HaftalıkAylıkYıllık

BOĞA BURCU BUGÜN Mücadele etmek yerine kaçmayı tercih ederek sorunların çözülmediğinin farkına varmalısınız.Devamı HaftalıkAylıkYıllık

İKİZLER BURCU BUGÜN Geçmişte ilişki yaşadığınız biri, sizinle yeniden bir araya gelmek için çaba gösteriyor olabilir.Devamı HaftalıkAylıkYıllık

YENGEÇ BURCU BUGÜN İlişkileriniz söz konusu olduğunda adım atmak ve şüphe duymak arasında kalıyorsunuz.Devamı HaftalıkAylıkYıllık

ASLAN BURCU BUGÜN Çalışma ortamınızda sizi istemeyen birinin manipülasyonlarına maruz kalabilirsiniz.Devamı HaftalıkAylıkYıllık

BAŞAK BURCU BUGÜN Yolunuzda devam ederken yanlış tercihte bulunduğunuzu düşünebilirsiniz.Devamı HaftalıkAylıkYıllık

TERAZİ BURCU BUGÜN Fikir sahibi olmadığınız konularda içgüdülerinizle karar vermeniz yanıltıcı olabilir.Devamı HaftalıkAylıkYıllık

AKREP BURCU BUGÜN Bazı davranışlarınız çevreniz tarafından kibirli olarak anlaşılmanıza sebep olabilir.Devamı HaftalıkAylıkYıllık

YAY BURCU BUGÜN Bugün üzerinizdeki toplum baskısını kırmak isteyebilirsiniz.Devamı HaftalıkAylıkYıllık

OĞLAK BURCU BUGÜN Amirlerinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizin onaylanması, o anki şartlar doğrultusunda mümkün olabilir.Devamı HaftalıkAylıkYıllık

KOVA BURCU BUGÜN Yakın çevrenize karşı öfkeli söylemlerde bulunabilir, kırıcı olmak ve ipleri tamamen koparmak istiyor olabilirsiniz.Devamı HaftalıkAylıkYıllık