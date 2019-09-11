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Haberler >Mahmure >Astroloji>Terazi Burcu Sağlığı
Burçlar

Terazi Burcu Sağlığı

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Terazi Burcu Sağlığı
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"Aşırı bir durumda olan baş ağrıları ve iştahlanma genel sorunlarından olabilir. "

Sinir sistemleri narin olan terazi burçları için mideleri de oldukça önemlidir. Abur cubur düşkünlükleri olan Teraziler için kilo önemli bir sorun haline gelebilir. Şekere ve sağlıksız ürünlere yönelimi olan terazilerin metabolizmaları yavaş çalışır. Bu nedenle egzersizler eksik edilmeden uygulanmalıdır. Böbrek, omurga ve bel bölgesi onların zayıf noktalarıdır. En çok şikayeti bu bölgelerden olan Terazi burçları, romatizmal hastalıklara karşı önlem alırken bel çevresini üşütmemeleri öneriliyor.

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