Terazi Burcu Eğlence Hayatı

Teraziler genel evcimen yapılarından dolayı ev hayatlarına düşkünlerdir. Evin rahatlığından ayrılıp eğlence hayatına atılmak isteyen teraziler için dışarıya çıkmak onlar içi sosyal bir gerekliliktir.

Eşlik etme amacıyla içtikleri zaman kontrollerini yitirmezler. Genellikle az miktarlarda içki tüketirler. Miktarı az tutmalarının diğer bir nedeniyse içkinin bünyelerinde sarhoşluk etkisi yapmasıdır. Alkole karşı dayanıklıkları yok denecek kadar azdır. Sarhoş oldukları zaman gerçek anlamda dağıtırlar.