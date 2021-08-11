Terazi burcu; aşkın burcu şeklinde kabul edilmektedir. Terazi burcunun değerli taşı ise pembe kuvars taşıdır. Terazi burcu gibi aşkı sembolize eden pembe kuvars taşı, terazi burcunun sembolü olarak kabul edilmektedir. Pembe kuvars; terazi burcu bireylerinin aşk yaşamını güçlendirmektedir. Kötü düşüncelerin ve duyguların yok edilmesine yardımcı olan pembe kuvarsın, yatıştırıcı özelliği de bulunmaktadır.

Terazi Burcu Taşı Nedir ve Hangisidir?

Terazi burcunu sembolize eden taş; pembe kuvars taşıdır. Kuvars grubundaki tüm taşlar, en yaygın şekilde çıkarılan taşlardır. Türkiye çapında da belli oranda çıkarılmaktadır. Bu taş; aşkı temsil eder. Kalp ve aşkın taşı olarak tanımlanmaktadır.

Terazi Burcu Değerli Taşlarının İsimleri

Terazi burcunun değerli taşlarının adları; kristal kuvars, pembe kuvars, opal, apatit, akumarin, safir, malakit, rubelit taşıdır.

Terazi Burcu Değerli Taşlarının Özellikleri

Terazi burcunun değerli taşlarının özellikleri aşağıdaki gibi belirtilebilir;

- Apatit taşı; verdiği enerji ile vücudun dinginliğini ve dinçliğini sağlamaktadır. Apatit taşı; geçmiş zamanda yaşanan kötü enerjiyi yok eder.

- Pembe kuvars taşı; terazi burcu bireylerinin şanslı taşıdır. Terazi burcu bireyleri için aşk taşı şeklinde tanımlanan pembe kuvars; duyguların dengelenmesine destek olur.

- Akumarin taşı; sinirleri yatıştıran özelliğinin dışında düşüncelerin berrak hale gelmesine, yaratıcı kuvvetin ortaya çıkmasında önemli rolü bulunur. Karaciğer, böbrek, dalak gibi organların dışında tiroit bezlerini güçlendirir ve vücudun temizlenmesine destek olur.

- Turkuaz taşı; tılsım şeklinde kullanılan taşların en ünlüsüdür. Çok önemli sayıda koruyucu özelliği vardır. Sakinlik veren bu taş, yaratıcılığa yardımcı olur. Duygusal denge, sadakat, iletişim ve dostluğu simgeler. Tüm vücudu güçlendirir, kan dolaşımı ve hücreleri yeniler. Solunum sistemini ve ciğerleri canlandırır.

- Safir taşı; bireyin zinde ve enerjik olmasına yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendiren safir taşı, kalp sağlığını korumaya destektir. İnsanların birbirine güvenmesine imkan verir. Bununla beraber eşler arasında sadakat oluşturduğuna inanılmaktadır. Yaydığı yüksek enerji sayesinde insanlarla bağın güçlenmesine yardımcı olur.

- Opal taşı; aşırı düşünmeyi bırakmaya yardımcı olarak, bireyin enerjisini ve zihnini daha iyi yönlendirmesine destek olur. Coşkuya, iyimserliğe ve yaratıcılığa teşvik eder. İnsanın yaşama isteğini, neşesini çoğaltır. Tutku ve sevgiyi engelleyen durumların giderilmesine yardımcı olur. Geçmişteki sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olarak gelecek kaygısını taşıyan düşüncelerden uzaklaşılmasına destek olur.

- Malakit taşı; insan bedenindeki ağrıların giderilmesine destek olur. Korku ve heyecanı giderir. İsteklik ve cesareti çoğaltır. Negatif enerjiyi yok eder. Malakit taşı; mutlu ve huzurlu olmaya yardımcı olur.

Terazi Burcu Taşlarının Renkleri

Terazi burcu taşlarının renkleri; pembe, beyaz, mavi, yeşil şeklinde sıralanabilir. Bazı taşların rengi; karma olabilir.

Terazi Burcu Hangi Taşları Nasıl Kullanmalı?

Terazi burcu taşları olarak bilinen; pembe kuvars, safir, akik, akuamarin, malakit, opal gibi taşlar incelendiği zaman hepsinin ortak özelliğinin duygusal şekilde terazi burcu bireylerini daha iyi hissettirmesi şeklindedir. Aşka olan inançları ile hayatta üzülme potansiyeli yüksek olan terazilerin, bu taşlarla duygusal yaşamlarını düzeltmeleri olasıdır. Terazi burçları bu taşları, tene değerek kullanmalıdır. Yani bileklik, yüzük, kolye şeklinde kullanmalıdır.