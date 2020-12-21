Arafta kaldığında korkuyu değil her zaman umudu seç.

Bu seneyi de acısıyla tatlısıyla sonlandırıyoruz. Yılın son dolunayı yengeç burcunda gerçekleşiyor. Bu dolunay halının altına tozları biriktirip biriktirmediğinizi soracak. Dolunay temizlemesi gerekeni temizleyecek, atması gerekeni atacak ve sizi de sıfırlayarak yeni yıla umutlarınızla girmenizi sağlayacaktır. Maddi varlığınız, paylaştığınız kaynaklar yeni bir oluşuma giderek yeni yıla giriş yapıyorsunuz. Hedeflerinizde ileri gitmek için kararlarınızda keskin olmalı ve kendinize hareket alanı yaratmalısınız. Beklentinin gerçekleşmesi adım atmanıza bağlı olacak. İlişkilerde haklılığınızın anlaşılacağı günler çok yakında gelişecek. Bu hafta sadece sabırlı ve sakin kalmayı seçin.

Motivasyon sözü: "Ya ümitsizsiniz. Ya da ümit sizsiniz. Ya çaresizsiniz. Ya da çare sizsiniz.” Behçet Necatigil