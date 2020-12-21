Başak Burcu Aylık Yorum
Yüzyılın kavuşumu olan Satürn ve Jüpiter transiti sizleri oldukça fazla çalıştıracak. Derin bir nefes alın Başaklar, çünkü Kova Çağı, programınızı hayal edebileceğinizden daha fazla sorumlulukla doldurmak üzere geliyor. Harika iş fırsatları ile karşılaşacaksınız ancak her şeye evet demek biraz sizleri yıpratsa da yinede bunu yapmak ve her işi kabul etmek durumundasınız. Yeni görevlerinize ve çabalarınıza yer açmak için her zamanki rutininizden çıkmanın yollarını bulun. Bu duruma kölelik olarak bakabilirsiniz. Âmâ bunu yapma sebebiniz kendi işinizi kurmak ve kendi hayallerinizi gerçekleştirmek için olacak.
14 Aralık’ta yay burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması sizleri bazı konularda umutsuz ve hayal kırıklığı duyguları ile ilerletebilir ama bu duruma asla aldırış etmemelisiniz. Çünkü bu bir halüsinasyon gibi olacak. Bu durumu öyle güzel idare etmelisiniz ki 21 Aralık sonrası aslında olanların böyle olmadığını göreceksiniz.21 Aralık sonrası daha somut konular üzerinde hareket edeceksiniz. Hayatınızla ilgili yepyeni döneme giriyor, aşk ve sosyal yaşamınızda kalıcı mutluluklara doğru ilerliyorsunuz. Yeni tanışmalar ve sosyalleşme konuları gündemde olurken aynı zamanda önemli bir sözleşme ve iş bağlantısı gündeminizde olabilir.
Oğlak burcundaki gezegen konumları sizleri artık daha güven dolu işler ve görüşmeler içerisine sürükleyecek. Dolayısıyla Ay’ın en başında kendinizi daha kontrol etmeniz gerektiğini de göstermektedir. Yakın çevrenizdeki bazı insanlar aracılığıyla sürprizler yaşayabilirsiniz. Jüpiter’in son güzelliklerini hissedeceğiniz bir ay içindesiniz. Ödüllerinizi bu ay alıyorsunuz. Kariyerinizde ortaya çıkaracağınız olumlu etkilerle parlayabilir ve önemli yer değişikleri karşınıza çıkabilir. Bazı işleriniz beklemediğiniz yönde değişebilir ve kolaylaştırabilir. İş hayatınızda, üstlerinizle ilgili şok edici ve radikal değişimler yaşayabilirsiniz. Her şey yolunda giderken aksamalar ve gecikmeler olsa da bunları ay bitmeden yoluna koyabilirsiniz. Özellikle bu ay 23 aralıkta Mars ve Plüton arasında gerçekleşecek son kare açı sizleri çocuklarınız ya da aile ilişkilerinizde biraz yorabilir. Bir akrabanızla bir konuda karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden bu noktada daha uzlaşmacı davranmanız sizin hayrınıza olacaktır. İnsanları ve olayları görmezden gelmek asla doğru bir karar olmayacaktır. Parasal konularda emin olmadığınız evraklara ve anlaşmalara çok fazla imzalar atmamalısınız. Hiç kimsenin bu ay sizi kışkırtmasını veya söylemleri ile sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Kendinizi ispatlamak isterken bedelini sizin ödeyeceğiniz yanlış kararlar içine girmemelisiniz. Bu ay unutmayın ki hayatınızda yepyeni güzellikler başlıyor ve sizler buna teslim oluyorsunuz. Tüm kalbinizle inancınızı genişletin ve buna izin verin. Işığınızla ve sevginizle, hayatınıza mutluluğu aşılayabileceğiniz güzel bir ay dileriz.
Yükselen Burç Hesaplama
Yükselen burcumuz, doğduğumuz anda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Dolayısıyla yükselen burç, kendi burcumuz kadar önemlidir ve görünüşü temsil eder. Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
Burç Uyumu
BOĞA BURCU BUGÜN
Mücadele etmek yerine kaçmayı tercih ederek sorunların çözülmediğinin farkına varmalısınız.Devamı
İKİZLER BURCU BUGÜN
Geçmişte ilişki yaşadığınız biri, sizinle yeniden bir araya gelmek için çaba gösteriyor olabilir. Devamı
YENGEÇ BURCU BUGÜN
İlişkileriniz söz konusu olduğunda adım atmak ve şüphe duymak arasında kalıyorsunuz.Devamı
ASLAN BURCU BUGÜN
Çalışma ortamınızda sizi istemeyen birinin manipülasyonlarına maruz kalabilirsiniz.Devamı
BAŞAK BURCU BUGÜN
Yolunuzda devam ederken yanlış tercihte bulunduğunuzu düşünebilirsiniz.Devamı
TERAZİ BURCU BUGÜN
Fikir sahibi olmadığınız konularda içgüdülerinizle karar vermeniz yanıltıcı olabilir.Devamı
AKREP BURCU BUGÜN
Bazı davranışlarınız çevreniz tarafından kibirli olarak anlaşılmanıza sebep olabilir.Devamı
YAY BURCU BUGÜN
Bugün üzerinizdeki toplum baskısını kırmak isteyebilirsiniz.Devamı
OĞLAK BURCU BUGÜN
Amirlerinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizin onaylanması, o anki şartlar doğrultusunda mümkün olabilir.Devamı
KOVA BURCU BUGÜN
Yakın çevrenize karşı öfkeli söylemlerde bulunabilir, kırıcı olmak ve ipleri tamamen koparmak istiyor olabilirsiniz.Devamı
BALIK BURCU BUGÜN
Güvenilir ve iyi bir dinleyici olmanız dolayısıyla istemeden de olsa gizli kalması gereken konuşmaların ortasında kalabilirsiniz.Devamı