Yüzyılın kavuşumu olan Satürn ve Jüpiter transiti sizleri oldukça fazla çalıştıracak. Derin bir nefes alın Başaklar, çünkü Kova Çağı, programınızı hayal edebileceğinizden daha fazla sorumlulukla doldurmak üzere geliyor. Harika iş fırsatları ile karşılaşacaksınız ancak her şeye evet demek biraz sizleri yıpratsa da yinede bunu yapmak ve her işi kabul etmek durumundasınız. Yeni görevlerinize ve çabalarınıza yer açmak için her zamanki rutininizden çıkmanın yollarını bulun. Bu duruma kölelik olarak bakabilirsiniz. Âmâ bunu yapma sebebiniz kendi işinizi kurmak ve kendi hayallerinizi gerçekleştirmek için olacak.

14 Aralık’ta yay burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması sizleri bazı konularda umutsuz ve hayal kırıklığı duyguları ile ilerletebilir ama bu duruma asla aldırış etmemelisiniz. Çünkü bu bir halüsinasyon gibi olacak. Bu durumu öyle güzel idare etmelisiniz ki 21 Aralık sonrası aslında olanların böyle olmadığını göreceksiniz.21 Aralık sonrası daha somut konular üzerinde hareket edeceksiniz. Hayatınızla ilgili yepyeni döneme giriyor, aşk ve sosyal yaşamınızda kalıcı mutluluklara doğru ilerliyorsunuz. Yeni tanışmalar ve sosyalleşme konuları gündemde olurken aynı zamanda önemli bir sözleşme ve iş bağlantısı gündeminizde olabilir.

Oğlak burcundaki gezegen konumları sizleri artık daha güven dolu işler ve görüşmeler içerisine sürükleyecek. Dolayısıyla Ay’ın en başında kendinizi daha kontrol etmeniz gerektiğini de göstermektedir. Yakın çevrenizdeki bazı insanlar aracılığıyla sürprizler yaşayabilirsiniz. Jüpiter’in son güzelliklerini hissedeceğiniz bir ay içindesiniz. Ödüllerinizi bu ay alıyorsunuz. Kariyerinizde ortaya çıkaracağınız olumlu etkilerle parlayabilir ve önemli yer değişikleri karşınıza çıkabilir. Bazı işleriniz beklemediğiniz yönde değişebilir ve kolaylaştırabilir. İş hayatınızda, üstlerinizle ilgili şok edici ve radikal değişimler yaşayabilirsiniz. Her şey yolunda giderken aksamalar ve gecikmeler olsa da bunları ay bitmeden yoluna koyabilirsiniz. Özellikle bu ay 23 aralıkta Mars ve Plüton arasında gerçekleşecek son kare açı sizleri çocuklarınız ya da aile ilişkilerinizde biraz yorabilir. Bir akrabanızla bir konuda karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden bu noktada daha uzlaşmacı davranmanız sizin hayrınıza olacaktır. İnsanları ve olayları görmezden gelmek asla doğru bir karar olmayacaktır. Parasal konularda emin olmadığınız evraklara ve anlaşmalara çok fazla imzalar atmamalısınız. Hiç kimsenin bu ay sizi kışkırtmasını veya söylemleri ile sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Kendinizi ispatlamak isterken bedelini sizin ödeyeceğiniz yanlış kararlar içine girmemelisiniz. Bu ay unutmayın ki hayatınızda yepyeni güzellikler başlıyor ve sizler buna teslim oluyorsunuz. Tüm kalbinizle inancınızı genişletin ve buna izin verin. Işığınızla ve sevginizle, hayatınıza mutluluğu aşılayabileceğiniz güzel bir ay dileriz.