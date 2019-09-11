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Haberler >Mahmure >Astroloji>Başak Burcu Ünlüleri
Burçlar

Başak Burcu Ünlüleri

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Başak Burcu Ünlüleri
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"Başak burcu olan ünlüler..."

  • Tuğçe Kazaz - 26 Ağustos
  • Beyonce - 4 Eylül
  • Gülben Ergen - 25 Ağustos
  • Keanu Reeves - 2 Eylül
  • Merve Boluğur - 16 Eylül
  • Michael Jackson - 29 Ağustos
  • Uğur Dündar - 28 Ağustos
  • Richard Gere - 31 Ağustos
  • Bergüzar Korel - 27 Ağustos
  • Blake Lively - 25 Ağustos
  • Cameron Diaz - 30 Ağustos
  • Cüneyt Arkın - 7 Eylül
  • Claudia Schiffer - 25 Ağustos
  • David Copperfield - 16 Eylül
  • Ebru Cündübeyoğlu - 10 Eylül
  • Ece Uslu - 9 Eylül
  • Fatih Akın - 25 Ağustos
  • Gamze Özçelik - 26 Ağustos
  • Hande Ataizi - 2 Eylül
  • İclal Aydın - 14 Eylül
  • Paul Walker - 12 Eylül
  • Pınar Altuğ - 2 Eylül
  • Pink - 8 Eylül
  • Salma Hayek - 2 Eylül
  • Ali Sunal - 22 Eylül
  • Aras Bulut İynemli - 25 Ağustos
  • Dylan O’brien - 26 Ağustos
  • Yağmur Tanrısevsin - 24 Ağustos
  • Algı Eke - 16 Eylül
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