Başak burcu gezegeni arasında yer alan merkür, eğitim alanında büyük etkiler ortaya çıkarmaktadır. İletişime açık olan ve kurulan iletişimi kuvvetlendiren başak burcu gezegeni merkür insanlar ile bağı bir arada tutmaktadır. Başak burcu sakinliği ve net kararları ile bilinen burçlardan biridir. Gezegen bakımından merküre ait olan başak burcu en titiz olan burçlar arasına girmektedir.

Başak Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir?

Başak burcunu merak eden kişiler çeşitli araştırmalar yaparak hem burç hakkında hem de bulunduğu gezegen konusunda bilgi toplamaktadır. Başak burcu karakteristik özelliklerinin tamamını merkür gezegeninden almaktadır. Merkür kararlı gezegenlerden biridir. Astrolojik semboller ile burç yorumlanmalarında yardımcı olan bu gezegen başak burcunun önde gelen özelliklerini ortaya çıkarmaktadır. Başak burcu gezegeni burç üzerinde tam etkiye sahiptir. Korumacı yapısı ile bilinen başak burcu bu özelliğini merkür gezegeninden almaktadır.

Başak Burcu Gezegeninin Etkileri Nelerdir?

Başak burcu gezegeninin etkileri arasında titizlik, duygusal dinginlik, sakin bir karakter ve araştırmacı yapı gelmektedir. Başak burcuna sahip olan kişilerin gezegeni merkür olarak bilinmektedir. Merkür gezegeni burç üzerinde tam etkiye sahiptir. Bu özelliği burcun öne çıkan etkilerini bir araya getirmektedir. Başak burcunu gezegeninin etkileri arasında oldukça hızlı bir yaşam tarzı görülmektedir. Yaşamı kaçırmadan takip etme çabası içerisinde olan başak burçları bu hızını merkür gezegeninden almaktadır.

Başak Burcu Gezegen Hareketleri Nasıl Gerçekleşir?

Başak burcu gezegeni olan merkür Eylül ayında başlayarak ikizler burcu ayında sonlanmaktadır. Güneşi takip eden bu burç gezegeni eğitim döneminin sınırlarını ortaya çıkaran bir döngü içerisindedir. Merkür gezegeninin takip etmek isteyen kişiler güneşin hareketleri ile merkürün konumunu net bir şekilde anlamaktadır.

Başak Burcu Gezegeninin Özellikleri Nelerdir?

Başak burcu gezegen özellikleri arasında hızlı bir yaşam tarzı ve net kararlar görülmektedir. Başak burcu kişileri hayatında titizliği ile bilinen burçlardan biridir. Bu yaşam şeklini merkür gezegeninden almaktadır. Eğitime önem veren bu burç, merkür ile birleşerek hayatı için oldukça büyük kararlar almaktadır. Merkür gezegenine ait olan başak burcu aynı zamanda iletişime açık ve iletişimi yüksek olan burçlardan biridir.