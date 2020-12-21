İlişkileriniz söz konusu olduğunda adım atmak ve şüphe duymak arasında kalıyorsunuz. Güven sizin için önemli ve bu hissettiğiniz durumlarda daha istekli olabiliyorsunuz. İstek ve güven duygunuz arasında hangisinin daha ağır bastığına objektif bir şekilde karar vermelisiniz.