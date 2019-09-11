Yengeç Burcu Makyajı

Sezgi ve içgüdüyle hareket ettikleri için nil yeşili tonlarını daha çok tercih ettikleri görülmüştür. Bu renk onlara gizemli mesajlar verebilir.

Göz makyajlarında da durum göz kalemlerinden ibaret. Her kadın gibi Yengeç kadınları da makyajlarında kalem kullanmayı sevenlerden. Özellikle kahverengi ve tonlarında bir kalem rengi tercih ederek gözlerini renklendirebiliyorlar. Allık olarak şeker ve çocuksu görünmek adına şeftali tonlarını tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Ruj üzerine kafa yoran Yengeç kadınları, sonunda yine aynı renklere dönüyor. Pembe ve pembemsi tonlarını çantalarınızdan çıkarmamalılar.