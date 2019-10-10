MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBurçlar Yengeç Burcu Erkeği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji>Yengeç Burcu Erkeği
Burçlar

Yengeç Burcu Erkeği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yengeç Burcu Erkeği
Abone Olgoogle-news

"Nazik ve beyefendi bir kişiliğe sahip olan Yengeç burcu erkekleri, muhattabı olduğu kişiye oldukça önem verir. "

Yalan ve yalancıları itici ve soğuk görürler. Bir yalana denk geldiğinde ortamdan uzaklaşmaya çalışır. Ağır başlı ve asil tavırlıdırlar. Olumlu birçok noktada insanların dikkatini çekmeyi başarırlar. Maneviyat onlar için her şey demektir.

İnsanların zayıf yönlerini gözlemlemekte iyi olan Yengeç burcu erkekleri, onların zayıf yönlerini güçlendirmeye yönelik davranışlar sergiler. Akıllı ve son derece pratik bir zekaya sahip olan Yengeç erkekleri için kişilikleri çoğu zaman değişken olabilmektedir. Son derece inatçı ve koruyuculardır. Duygusal olarak kırıldıklarında her Yengeç erkeği kendi kabuğuna çekilmeyi tercih ederek kendini ortamdan soyutlamaya çalışır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi