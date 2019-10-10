Yengeç Burcu Erkeği

Yalan ve yalancıları itici ve soğuk görürler. Bir yalana denk geldiğinde ortamdan uzaklaşmaya çalışır. Ağır başlı ve asil tavırlıdırlar. Olumlu birçok noktada insanların dikkatini çekmeyi başarırlar. Maneviyat onlar için her şey demektir.

İnsanların zayıf yönlerini gözlemlemekte iyi olan Yengeç burcu erkekleri, onların zayıf yönlerini güçlendirmeye yönelik davranışlar sergiler. Akıllı ve son derece pratik bir zekaya sahip olan Yengeç erkekleri için kişilikleri çoğu zaman değişken olabilmektedir. Son derece inatçı ve koruyuculardır. Duygusal olarak kırıldıklarında her Yengeç erkeği kendi kabuğuna çekilmeyi tercih ederek kendini ortamdan soyutlamaya çalışır.