Dünyanın gündemindeki düğün

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Mayıs ayında İtalya ve Fransa’da düzenlenen dört günlük tekne turunda Backstreet Boys ve Pitbull güvertede konserler vermiş ardından Katy Perry’nin şarkı söylediği bir maskeli balo düzenlenmişti. Justin Bieber, geçen hafta Mumbai’de düzenlenen düğün öncesi gecesinde sahneye çıktı.





Hintli milyarder Mukesh Ambani oğlu Anant Ambani için yaptığı 600 milyon dolarlık düğün 2024’ün en çok konuşulanlar listesine girdi bile.

Tüm dünyanın konuştuğu bu düğünde yalnızca fiyat etiketine odaklananlar eleştiri oklarıyla Ambani’leri görgüsüz olduğunu yazdı, çizdi.





“Düğüne bu kadar para harcanır mı” demek yerine geniş resme bakanlar farklı düşünüyor: Bu düğün Hindistan’ı ilgi odağı haline getirdi.

A listesindeki ünlüler Hindistan ziyaretleri sırasında gittikleri yerleri sosyal medya gönderileriyle sergiledikçe, Ambani düğününün detaylarını keşfette gördükçe daha önce Hindistan’ı ziyaret etmeyi düşünmeyenler artık Hindistan kültürünü araştırmaya başladı.

Ben de dahil olmak üzere birçok kişi renkli törenlere, mekânlara, karmaşık ritüellere, Hint kültürünün mistik dokusuna hayranlık ve merak duymaya başladık.

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Mukesh Ambani’nin kutlama için cömertçe para harcamasını zenginlik gösterisi olarak görmüyorum aksine kültürel kökleriyle duyduğu gururun bir göstergesi ve Hindistan’ın imajına yönelik yaptığı bir yatırım olarak algılıyorum.

Çünkü düğünün her detayı, Hint kültürünün özünü yansıtacak şekilde planlanmış.

Her davetli Hint kıyafetleri giydi, Hint dansları edildi, Hint mutfağının en özel lezzetleri sergilendi, Hint gelenekleri yerine getirildi.

Bence bu düğün, Hindistan’a kültürel diplomaside devletlerin yaptığı resmi tanıtım ve turizm girişimlerinden daha fazla hizmet etti.

Bu yüzden düğünün temsil ettiği tanıtımı takdir ediyor ve ülke için iyi bir sunum olduğunu düşünüyorum.

Sharon Stone gerçekten zeki mi?

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Evet, öyle. O sıradan bir Hollywood yıldızı değil. IQ’su 154! Yani aşırı zeki.

Henüz beş yaşındayken ikinci sınıftan okula başladı. 1975 yılında yaratıcı yazarlık bursuyla Pennsylvania Edinboro Üniversitesi’ne kabul edildi. Çoğu insan lisedeyken o üniversiteye başlamıştı bile...

2001 yılında ağır bir felç ve beyin kanaması geçirdi. Yüzde 5 hayatta kalma şansı ve yüzde 20 iyileşme şansı verildi.

Tüm bu yüzdelere rağmen 7 yıl süren tedavilerin ardından tamamen iyileşen Sharon Stone felç farkındalığının en etkili sözcülerinden biri oldu.



DELİ GİBİ RESİM YAPIYORUM



Stone geçtiğimiz gün Taormina Film Festivali’nin 70’inci yılında Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldı. Aynı zamanda soyut ressam olan ve sergiler açan sanatçı Roma’da Richard Meier Müzesi’nde tek kişilik bir sergi açacağı için heyecandan ağlayabileceğini ama ağlamaya bile vakti olmadığını deli gibi resim yaptığını anlattı.