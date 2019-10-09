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Haberler >Mahmure >Astroloji>Aslan Burcu Kadını
Burçlar

Aslan Burcu Kadını

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Aslan Burcu Kadını
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"Kendine güveni yerinde, çekici ve tutkulu olan Aslan burcu kadınları, akıllı ve mükemmeliyetçilikleriyle de bilinirler. "

Son derece gururludurlar. En iyi olmak için savaş verirler. Azim ve hırsla donatılmış olan aslan kadınları, oldukça zor bir burçtur. İnsanları kolay kolay yaklaşamadığı ve uzak durmak isteyeceği bir tiptir Aslan kadını. Aslan burcu kadınları kendilerini tamamen kibirli bir duvar altında tutuyorlardır. Bunun haricinde çok güçlü bir kişiliğe sahiptir.

Ne istediğinin farkında olan aslan kadınları, istediğine ulaşmak için yolundaki bütün engelleri yok edebilir. Aslan burcu için fiziksel görünüm çok önemlidir. Hem kendi hem de karşısındaki muhattabının tipi, bakımı ve giyimi Aslan kadınlarını rahatsız edebilir. Gösterişçi olan Aslanlar, karşılarına çıkan her fırsatı değerlendirmeye çalışırlar. Gece hayatı ve eğlence için yaratılmışlardır.

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