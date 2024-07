Henüz 22 yaşında dördüncü evre cilt kanseri ile mücadele ediyor... Üstelik en ufacık bir belirtisi dahi yoktu

Haberin Devamı

Şu anda 28 yaşında ve yeni bir anne olan Mariena, insanların günlük güneş kremi kullanımından vazgeçtiklerinde aldıkları riskleri bilmelerini ve hiç beniniz olmadan da melanoma yakalanabileceğinizi bilmelerini istiyor. Mariena, “Artık melanomun ve tedavisinin ne kadar berbat ve yoğun olabileceğini bildiğim için, benimki daha geleneksel bir şekilde ortaya çıkmamış olsa da güneş güvenliği, güneş kremi kullanımı ve bir dermatologla yıllık cilt kontrollerinin büyük bir savunucusuyum” dedi.

CİLT KANSERİ SESSİZCE BÜYÜMÜŞ VE LENF DÜĞÜMLERİNE YAYILMIŞ

Deriye rengini veren melanin adlı renk pigmentleri, melanosit denilen cilt hücreleri tarafından üretiliyor. Bu hücrelerin kontrolsüz şekilde bölünüp çoğalması sonucunda ise melanom meydana geliyor. İnsanlar genellikle ciltlerinde tuhaf görünümlü bir leke oluştuğunda ya da daha önce sahip oldukları bir ben şekil, renk veya boyut değiştirmeye başladığında cilt kanseri olduklarını öğreniyorlar.

Ancak Mariena’da durum böyle olmadı. Genç kadın, doktorların cilt kanserini tanımlamak için kullanabilecekleri bir 'birincil bölge'ye sahip olmayan cilt kanseri hastalarının yüzde 3'ünden biriydi.

Erken teşhis edildiğinde melanom kolayca tedavi edilebiliyor. Ancak Mariena’da kanser sessizce büyümüş, derisinden lenf düğümlerine yayılmış ve doktorlar ilk olarak 2018'de bacağında bir şişlik olarak buldular.

KLİNİK ARAŞTIRMAYA KATILACAKTI AMA…

Doktorlar başlangıçta ona kanserin yayılmaya başladığının bir göstergesi olan 3. evre teşhisi koydular. Genç kadın, diğer tedavilerden daha hızlı işe yarayabileceği umuduyla bir klinik araştırmaya katılmaya çalıştı. Deneysel tedaviye başlaması planlanmadan hemen önce, doktorları midesindeki yeni bir büyümeyi kontrol etmek için çalışmaya katılmasını ertelemek zorunda kaldı.

Mariena’nın doktorlar tarafından çalışmaya katılmasının ertelenmesinin ardından çok ilginç bir gelişme yaşandı; genç kadının doktorları tarafından geciktirildiği süre içinde deneme, kötü yan etkilere neden olması sebebiyle iptal edildi.

Bu gecikme aynı zamanda kötü haberleri de beraberinde getirdi. Mariena’nın midesindeki yeni büyüme kanserliydi, bu da resmi olarak 4. evre kanser olduğu anlamına geliyordu. Doktorlar da şaşkındı çünkü kanser başlangıçta düşünülenden daha ileri düzeydeydi. Bu da hayatta kalma oranını büyük ölçüde düşürdü. Uzmanlar, 4. evre melanom teşhisi konan her on hastadan yaklaşık sekizinin beş yıl içinde hayatını kaybettiğini söylüyor.

GÜNDE TAM 18 HAP İÇİYORDU

Yeni teşhisten dört gün sonra Mariena Browning, sol kasığındaki tüm lenf düğümlerini, midesindeki yumruyu ve boynundaki bir yumruyu almak için invaziv bir ameliyat geçirdi. Kasım 2018'de dokuz ay boyunca günde 18 hap almasını gerektiren oral kemoterapiye başladı.

Tedaviye başladıktan aylar sonra genç kadının tuvalete gittiğinde dışarı çıkan tek şey kandı. Mariena o anları “Bir cinayet sahnesi gibi görünüyordu” sözleriyle anlattı ve bu görüntü bayılmasına neden oldu. Bu kanamanın sebebinin kolonunu harap eden ciddi bir bakteriyel enfeksiyon olduğu ortaya çıktı.

“Ne kadar stresli ve korkutucu bir dönem geçirdiğimi anlatacak kelime bulamıyorum” diyen Mariena, enfeksiyondan kurtuldu ancak Ekim 2019'da kanser beynine sıçradı. Bu yüzden radyasyon tedavisi görmesi gerekti.

2020’DE MÜJDELİ HABERİ ALDI, TÜMÖRÜ YENDİ!

Tüm bunlar maalesef son değildi. Mariena radyasyon tedavisinin ardından kendisini sinirli ve aç yapan bir steroid tedavisi gördü ve karaciğer sorunlarıyla uğraştı. Nihayet Şubat 2020'de doktorlarının vücudunda herhangi bir tümör tespit edemediği haberini aldı. Ekim 2021'de ise tedaviyi tamamen bıraktı.

İyileşmesinin ardından hayatı normale dönen genç kadın, Haziran 2023'te kızı Kiya’yı dünyaya getirdi. Kiya, Mariena için bir mucizeydi çünkü çoğu yeni kanser hastasının gebe kalması zordur.

Mariena, tüm bunlar olurken olumlu tavrını korudu ve öğrendiklerini diğer gençlere melanom farkındalığını yaymaya yardımcı olmak için kullanmak istiyor.

“Melanom farkındalığını yaymayı hala her şeyden çok istiyorum” diyen genç kadın şunları söyledi: “Kadınların, bazen dünyanız altüst olsa da mutluluğu bulmanın hala mümkün olduğunu bilmelerine yardımcı olmak ve büyükbabamın her zaman söylediği gibi, hayat adil değilmiş gibi hissettiğinizde veya herkesin çok gerisinde olduğunuzda bile ‘gülümsemeye devam etmek’ istiyorum.”

Daily Mail'in 'I was diagnosed with Stage 4 skin cancer at 22 despite having no visible moles or marks and never tanning' başlıklı haberinden derlenmiştir.