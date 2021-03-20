İlişkide Paylaşım

Paylaşım içimizdeki coşkuyu, sevgiyi ortaya çıkarır ve hayatımızdaki korkular yok olur. Paylaşan insan büyür. Paylaştığımız şeyleri karşı tarafa verdiğimizi düşünüyor olabiliriz ama aslında tüm paylaşımları kendimize yapıyor, paylaştıklarımızı kendimize katıyoruzdur.

Paylaşım şu anki yaşam şeklimizde, özellikle kadın-erkek ilişkilerinde doğaldan tamamen farklı, sahte bir hal aldı. Çiftlerin özgür olduğu, gelişmelerine olanak veren, sevgi dolu ilişkiler yerine aralarında duvarların olduğu çiftler görüyoruz. İlişkilerde sen ben demeye başladığımızda, senin benim diye ayırmaya başladığımızda kişilerin birleşmesi engellenir.

Bu çiftlerin aynı şeyleri yapması, benzer hayatları yaşaması ya da benzer hayalleri olması anlamında değildir. Kişiler özgür olmalıdır, ve kendileri olma özgürlüklerini deneyimlerken bir taraftan da birbirlerine hem manevi hem maddi güzellik katabilmelidirler. Beraber büyümeyen çiftlerin ilişkilerinde ayrılıklar oluşmaya başlar ve büyümeyen taraf zamanla partnerini görmek istemez.

İlişkide de kesinlikle herkesin varoluşuna göre bir paylaşım olmalıdır. Şu andaki sahnede, erkekler

paylaşmak istemiyor ve paylaşmadıkları için büyüyemiyorlar. Büyümemeleri bir yana, varoluşlarında olan erkek enerjisini de kaybetmeye başlıyorlar. Zamanla sadece kendi dünyalarında olan, korkak bir hal alıyorlar. Ve özellikle erkekler büyümediğinde çiftlerin arasında duvarlar oluşmaya başlıyor.

Aynı şekilde kadın da paylaşım içerisinde olmalıdır. Kadının tanrısallığı güçlüdür ve sezgisel iç

görülerini, sevgisini, huzurunu paylaşarak erkeği tamamlar. Bunu hissedip yaşamalıdır. Kadın gün

içerisinde çalışma saatlerini dengeli bir şekilde ayarlamalı ve kendine, evine ve eşine de özel bir

zaman ayırmalıdır.

Yoğun çalışan ve sürekli parayı düşünen bir kadının bunları paylaşacak enerjisi kalmaz ve bu yüzden şu anki enerjimize göre bir kadın iyi bir iş kadını iken iyi bir eş olamıyor. Kadın eşine onun ne kadar değerli olduğunu hissettirmelidir. Günümüzde çalışmayan kadınlar bile bunu yapamıyorlar. Kendi enerjisini güzelleştirip, partneri ile enerjisini paylaşmıyor ve onunla pozitif bir zaman geçiremiyorlar. Ve tanrısallığını hissedip partneri ile bu gücü paylaşamıyor.

İlişki insanın hayatında ve büyümesinde önemli bir role sahiptir. Hatta bir lükstür. Bunu fark edip ilişkimizin canlılığı için özel zaman ayıralım, her anımızda değerini görüp yaşayalım ve yaşatalım. “O nasıl olsa orada duruyor, artık işi ya da başka şeyleri düşünebilir, odaklanabilirim” diye düşünmek tehlikelidir. Partnerlerimizin değerini görmediğimizde, kıymetini bilmediğimizde ve ilişkimiz için emek vermediğimizde eşimizle ilişkimiz negatifleşmeye başlar.

İlişkimizi canlı tutmak için birbirimizle her gün enerjimizi ve zamanımızı paylaşmalıyız. İzin verin, sevginiz büyüsün. Yaşam bildiklerimizden ibaret değil. Enerjin, algın artıkça yaşadıkların, duyguların ve yarattığın

güzellikler değişecektir.

Hepimiz eşlerimize ve hayatımızdaki güzelliklere her baktığımızda hem kendimize hem de evrene şükretmeyi tercih edelim - ve öyle de olsun.

Hayattaki en güzel duyguları, en büyük güzelliği yaşamaya layıksın. Böyle yaşa. Bunu tercih et ve

hayal et.