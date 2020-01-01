Başak Burcu Günlük Yorum
Yolunuzda devam ederken yanlış tercihte bulunduğunuzu düşünebilirsiniz. Pozitif ve pratik düşüncelerle geri dönmek ya da yeni bir yol oluşturmak fikirleri üzerinde çalışabilirsiniz. Yeniden başlamak için her şeyden önce kendinize olan güveninize ihtiyacınız var.
Yükselen Burç Hesaplama
Yükselen burcumuz, doğduğumuz anda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Dolayısıyla yükselen burç, kendi burcumuz kadar önemlidir ve görünüşü temsil eder. Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.