Başak Burcu Olumsuz Yönleri

Sivri dillilerdir ve konuştukları kişiyi çok kolay yaralayabileceği gibi tertip düzen takıntılarından dolayı insanları kendinden soğutabilirler.

Nasıl olduklarından çok, nasıl olmaları gerektiğini düşünen Başak insanları kendilerini boş yere karamsarlığa sürükleyebilirler. Radikal değişimlere kapalı olması onları birçok konuda caseretsizleştirecektir. Bu durumda yanlış yapma ve başarısız olma korkularının üzerine gidilmelidir.