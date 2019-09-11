MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBurçlar Başak Burcu Olumsuz Yönleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji>Başak Burcu Olumsuz Yönleri
Burçlar

Başak Burcu Olumsuz Yönleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başak Burcu Olumsuz Yönleri
Abone Olgoogle-news

"Soğuk ve mesafeli bir duruşa sahip olan Başak burcu insanları, konuşma yönünden eksiklerdir. "

Sivri dillilerdir ve konuştukları kişiyi çok kolay yaralayabileceği gibi tertip düzen takıntılarından dolayı insanları kendinden soğutabilirler.

Nasıl olduklarından çok, nasıl olmaları gerektiğini düşünen Başak insanları kendilerini boş yere karamsarlığa sürükleyebilirler. Radikal değişimlere kapalı olması onları birçok konuda caseretsizleştirecektir. Bu durumda yanlış yapma ve başarısız olma korkularının üzerine gidilmelidir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi