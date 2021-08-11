Başaklar başkalarına hizmet etmeyi severler. Toprağa değer verirler ve ayrıntılar için keskin gözleri vardır.

Başak Burcu Taşı Nedir ve Hangisidir?

İdeal Başak burcu taşını bulmak temel olarak güneş, ay veya yükselen burcunuza bağlıdır. Birçok taş, içinizdeki Başak özelliklerini ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Başak burcunun gücü Yeşil Yeşim'dir.

Başak Burcu Değerli Taşlarının İsimleri

Yeşim taşı haricinde, Başaklar için farklı doğum taşları arasında Kırmızı Jasper, Florit, Selestit ve Sitrin bulunur.

Başak Burcu Değerli Taşlarının Özellikleri

Yeşil Yeşim bir bolluk taşıdır. Kendi kendinize empoze ettiğiniz sınırlamaları görmenize ve düşüncelerinizi gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olarak hedeflerinizi gerçekleştirmenizi sağlayabilir, hayatınızda başarıyı yakalayabilir.

Sitrin, fantezilerinizi göstermek ve niyetlerinize hayat vermek için kullanabileceğiniz en yoğun taştır. Başaklar ve onların mükemmeliyetçi eğilimleriyle sitrin, negatif enerjileri dağıtır.

Selestit, Başak'a rehberlik eden gezegen olan Merkür ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Tefekkürleriniz bazen Başak burcunun gerçekçi ve mantıklı özellikleri ile sınırlanabilir, ancak bu taş ezgilerinize ve yaratıcılığınıza erişmenizi sağlar.

Florit, negatif enerjiyi ortadan kaldıran ve ruhsal gelişiminize yardımcı olan, şifalı mesleklere yönelen Başaklar için değerli bir mücevherdir. Duygularınızın ve zihninizin beden üzerindeki etkisini anlamanız konusunda sizi yönlendirecektir. Aynı zamanda en harika ilham verici Başak taşı rengine sahiptir. Daha yüksek enerjilerin ve kendimizin ötesindeki alemlerin düşüncelerine ilham veren zarif ve iyileştirici bir soluk renk tonudur.

Kırmızı Jasper, enerjiyi harekete geçirir. Hayallerinizi ve fantezilerinizi yaratmak ve tatmin etmek için ilham verir.

Başak Burcu Taşlarının Renkleri

Başak burcu için safir ve mavi rengi yetenekli ve önemlidir. Gökyüzünün ve göklerin gölgesidir. Tüm mavi taşların en yüksek ışığı olduğu düşünülmektedir. Safir'in derin ve nüfuz edici ışığı, etkin bir şekilde kozmik sonsuzluğa, sonsuz gerçekliğe ve daha yüksek gizeme dönüşen saf adanmışlığın ışınlarını üretir.

Kullanıcının ruhunu değiştirme ve daha yüksek alemlere yükseltme yeteneğine sahiptir. Safir'in daha yüksek gizemlerin performansının bir parçası olarak kullanılmasının nedeni budur. Kutsal güzelliği, içsel bağlılık ve güvenin yanı sıra dini bağlılığı da harekete geçirir. Spiritüel düzeyde Safir, yüzyıllardır yogiler, şifacılar ve azizler tarafından kullanılan harika bir meditasyon aracıdır.

Başak'ın mevcut olumlu kaynaklarını oluşturmasını ve olumsuz olanları kontrol etmesini sağlar. Başakların ciddiyet yönünü artırabilir. Birey daha samimi hale geldikçe, her zaman gerçeğe doğru çekilir ve yaklaşımında daha sabit ve emin olur. Bu, onu kariyerinin yanı sıra kişisel ve profesyonel bağlantıları üzerinde çok çalışmaya teşvik eder.

Safir, Başak gezegenin tüm pozitif enerjilerini yaşamlarına yönlendirerek yönetici gezegeni Merkür'ü kendilerine yardımcı olmaya teşvik eder. Gezegeni kullanıcıya karşı daha şefkatli yapar. Safir, düşüncelerin ve kelimelerin aynı şekilde temizlendiği saflığın odak noktası olan boğaz merkezinde son derece güçlüdür.

Ayrıca; Leylak ve şeftaliden açık pembeye, açık maviye kadar soluk ve pastel tonlar tüm Başaklara hitap ediyor. Şişe yeşili, yosun yeşili, siyahla karışık yeşil gibi renkler canlandırıcı ve Başak mizacı ile uyumludur.

Başak Burcu Hangi Taşları Nasıl Kullanmalı?

Başak burçlarının zenginliği analitik zihinleri ve mükemmel hafızalarıdır. Başaklar mantıklı ve detay odaklıdır. Kelimenin tam anlamıyla her şeyi düşünüyorlar demektir. Güçlü fikirli bireyler olarak görünseler de, kişiliklerinde daha yumuşak, duygusal bir yanları vardır. El yapımı burç taşı takı hediyeleri, Başak burcu için harika bir seçimdir. Taşların ruhu el yapımı takılara işlendiğinde, onları Başakların kesinlikle takdir edeceği içten, kişisel hediyeler haline getirir.