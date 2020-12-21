Terazi burcunu 2021'de neler bekliyor?

Bu yıl sosyal yaşamınızın genişleyeceği ve yeni arkadaşlıklar dostluklar keşfedeceğiniz bir yıl olacak. En çok bu bağlamda dersler çıkaracağınız ve yeni şeyler öğreneceğiniz gözüküyor. Güzel haberler, yeni gelişmeler yaşayacaksınız ve bu haberler sizi canlı tutacak. Geleceğinize dair planlar yapmak, kendinize yollar çizmek için güzel zamanlar olacak. Hayallerinizi, aklınızdan geçenleri gerçekleştirebilir ya da onları planlayabilirsiniz. İşleri rayına sokacağınız, birçok şeyin düzeleceği bir yıl 2021.

Terazi burcunun 2021'de aşk hayatı nasıl olacak?

Evinizde huzuru ve refahı bulacaksınız. İlişkiler anlamında da aşk ile tanışabilirsiniz, sevgi dolu birliktelikler yaşanabilir veya evlilikle taçlanabilir hatta hayatınızı bir çocuk ile şenlendiredebilirsiniz. Ancak bazı tartışmalara girerseniz eşiniz ya da hayat arkadaşınız ile sorunlar yaşayabilirsiniz. Olabildiğince sakin kalmalı ve uzlaşmacı tarafınızla hareket etmelisiniz. Zaten doğanız olan anlayışlılık ve uyumluluğu bu yıl kullanmaya çok ihtiyacınız olacak.

Terazi burcunun 2021'de iş, para ve çalışma hayatı nasıl olacak?

Kariyer anlamında da önemli kararlar ve meseleler ile bazı yol ayrımlarına gitmek durumunda kalabilirsiniz. Sağlığınız bu yıl enerjinizle bağıntılı olacak. Ne kadar sağlıklı olacağınız enerjinizi nasıl yöneteceğinize bağlı diyebiliriz. Kendinize iyi gelen şeyler yaparsanız ve enerjinizi iyi yönetirseniz; açık havada vakit geçirip ruhunuzu besleyen işler içinde olursanız zihniniz de yerinde olacaktır. Kendinizi sıkmamak ve oluruna bırakmak bu yıl için önemli olacak.

Bazı durumlarda başta kariyer olmak üzere önemli gelişmeler yaşanabilir. Bu yüzden hamleleri nasıl yapacağınız oldukça önemli. Zaten gezegenler sizi destekler konumda olduğundan oldukça faydalı işler yapmanıza yardımcı olacaklardır. Dolu dolu bir dönem yaşayacaksınız. 2021 sizin için tam olarak “dolu” geçecek! Bu süreçte rakiplerinizde olacaktır. Onların sizi yıpratabilecek ve sizde stres oluşturabilecek davranışlarına karşı kayıtsız kalın, tepki vermeyin. Siz sadece işiniz olanı yapın ve önünüze bakın. İşte o zaman sizin olan size akıp gelecektir. Açtığınız yolda sorunsuzca ilerlemeye devam edeceksiniz. Önünüzde sadece kendi davranışlarınız ile şekillenecek bir 2021 var.

Terazi burcu için 2021 Mart ayı içerisinde öne çıkanlar

28 Mart burcunuzda Dolunay! Venüs-Kiron kavuşumuna karşıtlık yapacak. Her şeyi öğreneceksiniz. Aşk ve ilişkiler anlamında yaralarınızı sarmak için bazı adımlar atabilirsiniz. Bu zamana kadar adlandıramadığınız, kabullenemediğiniz bazı olayları kabullenişe geçebilirsiniz. Bu kabulleniş size büyük katkılar sağlayabilir. Hayatınızı yoluna koyma kararı alabilirsiniz. Bu dolunay sizlere ikili ilişkiler hakkında büyük öğretiler sunabilir. Ciddi dersler verebilir. Bu dersleri nasıl algılayacağınız tamamen size bağlı olacaktır. Kalbinizden geçen sesi dinleyin o size en doğruyu söyleyecektir.

Terazi burcu için 2021 Ağustos ayı içerisinde öne çıkanlar

16 Ağustos’ta Venüs, 30 Ağustos’ta Merkür burcunuza giriyor! İşte sizin zamanınız. Tadını çıkarın. Ağustos ayı itibariyle gerçekten kendinizi çok iyi hissedeceğiniz zamanlara giriş yapacaksınız. Gökyüzü adeta bu süreçte sizden yana olacak. Kariyerle ilgili bazı dönemeçlere girebilirsiniz, bunlara karar vermek seçim yapmak içinde doğru bir zaman. Jüpiter ve Satürn’ün Kova burcundaki seyri de iş dünyasında size genişleme getirecektir. Yoğun olacaksınız ama şunu unutmayın ki işleyen demir ışıldar. Bu nedenle yorulsanız bile bunlar tatlı yorgunluklar olacaktır.

Terazi burcu için 2021 Eylül ayı içerisinde öne çıkanlar

14 Eylül Mars burcunuzda! Gerginliklerden kaçının. Mars doğası gereği bize hem enerji verir hem de bir yandan inisiyatif almamızı ister. Bu sebeple siz siz olun Mars'ın burcunuza getirdiği etkiyi pozitif enerjiye çevirin. Mars'ın burcunuzda oluşu size enerji katsın, güç versin. Ne zaman gerginliğinize yenik düşecek gibi olursanız kalkın hareket edin. İşi enerjiye çevirin, bu şekilde krizi fırsata çevirerek kendinize büyük bir iyilik yapmış olacaksınız. İyi düşünün ve insanlar size baskı yaratıyor hissi içine çekilmeyin.

Terazi burcu için 2021 Ekim ayı içerisinde öne çıkanlar

2 Ekim Mars-Kiron karşıtlığı kazalara çok dikkat edin. Bu dönemde daha çok bir şekilde kazalara dikkat edin. Enerji seviyenizi korumaya özen gösterin. Bedeniniz ve zihniniz arasında iyi bir denge sağlayın. Stresinizi dindirmek için sık sık kendinizle vakit geçirin, kendinize zaman ayırın. Sağlığınıza ve dikkatsizliğinize gelebilecek her türlü olaya çok dikkat edin.

Mali olarak daha iyi bir durumda olacaksınız. Sizin mali durumunuzu sıkıntıya sokan gezegenler bir süre daha o durumda olmaya devam edecekler, sizin de harcamalarınız da dikkatli olmanız gerek. Ancak kaş yaparken göz çıkarmamaya yani yanlış adımlar atmamaya dikkat edin. Jüpiter’den aldığınız güzel açılar sebebiyle size şans ve bereket zaten gelecek. Elinize yüklü miktarda bir para girişi yaşanabilir.

6 Ekim’de burcunuzda yeniay! Harekete geçin. Bu yeni ay harekete geçmenizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Mars ile kavuşum halinde olan bu yeni ayı, değerlendirebilirseniz sizler için çok iyi fırsatlar elde etmiş olacaksınız. Yeni ay ile kavuşum halinde olan Mars ile sizin burcunuzda yer alacak. Yani Terazide olduğundan bu dönem size yarayacak. Bazı zor konuşmalar yapmak, zor bitişler gerçekleştirmek durumunda kalabilirsiniz ama daha sonra bunları yaptığınız için iyi ki diyeceksiniz. Belki o dönemde bazı şeyleri bitirmek zor olabilecek, ama arkasından başlayacak olan yeni olayların güzelliği ile mest olacaksınız.

18 Ekim’de Merkür burcunuzda düz hareketine başladığında tüm planlarınızı uygulamaya koymanın zamanı gelmiş demektir. Aklınızda bu zamana kadar kurduğunuz hayalleriniz, gerçekleştiremediğiniz ya da ertelediğiniz planlarınızı ortaya koymanın tam vakti. Merkür’ün ileri harekete geçmesi ile birlikte çeşitli anlaşmalar yapabilir, başlayamadığınız işlerinize başlayabilirsiniz. Merkür düz hareketine geçerken hala yeni ay enerjisini taşıyor olacağınızdan, planlarınızı uygulamaya koymak için güzel bir zaman.

Terazi burcunun 2021'de özellikleri nasıl olacak?

Bu yıl, çevrenizdeki sosyal ortamlardan, arkadaşlıklardan, iletişimden daha çok etkileneceksiniz. O yönlere doğru bir adım atmaya başlayacaksınız. Onlara daha çok katılmak onların arasında olmak isteyeceksiniz. Boş zamanınızı dolduracak aktiviteler, sosyal projeler içerisinde yer almak isteyeceksiniz. Bunlar size çok iyi gelecek. Aynı zamanda sezgilerinizi kontrol edebilirseniz kendinize çok doğru yollar çizebilirsiniz. Kendinizi geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek, kaliteli zaman geçirmek sizler için büyük bir şans olacaktır. Bu şansı değerlendirmek için bu yılı kullanın. Yaratıcı, ufkunuzu açan insanlarla birlikte olmaya gayret edin.

Yılın ilk aylarında, Mars'ın 29 derece koçtaki hareketi sizin iş birliklerinizi, ortaklıklarınızı varsa evliliğinizi bazı sınavlara sürükleyebilir. Bu süreci az hasarla atlatmak istiyorsanız sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Bu alanlarda beklenmedik olaylar bekleyebilirsiniz. Partnerinizden ya da iş ortağınızdan gelebilecek ani öfke patlamalarına, beklenmedik cümlelere karşı hazırlıklı olun. Kendinizi buna göre planlayın. Bu sefer alttan alan taraf olun ki daha fazla büyümeden her şey eski düzenine kolayca dönebilsin. Eğer siz de bir çıkış yaparsanız daha sonra unutulamayan sözler söylemiş kişi olarak akıllara kazınabilirsiniz.

Özellikle yılın ilk yarısında aile hayatınızla alakalı bazı sorumluluklar almak zorunda kalabilirsiniz. Bunları yönetmek ve düzenlemek size kalabilir. Sizi dönüştürecek, güçlü kılacak olaylar yaşayabilirsiniz. Ancak Jüpiter’in de desteği ile bu zor durumları şansa çevirebilirsiniz. Onların ek sorumluluğunu almak durumunda kaldığınızda onlarla vakit geçirdiğinizi düşünerek olaylara iyi yönden bakmak sizi daha iyi bir yöne götürecektir.