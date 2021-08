Terazi burcu gezegeni Venüs olarak bilinmektedir. Duygusal açıdan en yoğun hisler barındıran terazi burcu pek çok yönden sakin kalabilen bir burçtur. Terazi burcu 3. jenerasyon gezegenler arasına girmemektedir. Ayın ilk on gününde doğan kişiler ay, ikinci on günde doğanların Satürn son on günde doğanların ise gezegeni Jüpiter'dir.

Terazi Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir?

Terazi burcu gezegeni Venüs'tür. Farklı gün doğumları ile birlikte ay, Satürn ve Jüpiter olarak da değişiklik göstermektedir. Başlıca Venüs gezegenine bağlı olan terazi burcu kişinin karakter özelliklerini duygusal açıdan öne çıkarmaktadır. Genellikle durumlara karşı sakin kalabilen terazi burçları bu karakter özelliğini Venüs gezegeninden almaktadır. Venüs gezegeni aynı zamanda kişinin duygusal hislerinin ve bağlarının da güçlü olmasını sağlamaktadır. Karakter özelliklerini belirleyen gezegenin konumu ve yıldızlarıdır.

Terazi Burcu Gezegeninin Etkileri Nelerdir?

Terazi burcu gezegeninin etkileri arasında duygusallık ön plana çıkmaktadır. Venüs, terazi burcunun tamamen duygusal açıdan etkilemektedir. Alınacak kararların hisler ile verilmesi Venüs gezegeni ile bağlantılıdır. Terazi burcu kişilerinde sakinlik ve durumlara karşı bakış açısı en önemli kriterler arasındadır. Terazi burcu ayı zamanda iş alanında da etkili kararlar alınmasını sağlar. Ayakları yere sağlam basan terazi burçları tamamen gücünü Venüs gezegeninden almaktadır. Terazi burcu gezegeni etkilerini merak eden kişiler daha detaylı araştırmalar yapmaktadır.

Terazi Burcu Gezegen Hareketleri Nasıl Gerçekleşir?

Terazi burcu gezegeni olan Venüs, yıldızlar ve ay ile birlikte hareketini gerçekleştirmektedir. Yıldızlara ve aya olan konumu terazi burcunun etkilerini ve özelliklerini açığa çıkartmaktadır. Terazi burcu özelliklerini merak eden kişiler gezegeninin hareketlerini ve bulunduğu konumu takip etmektedir. Bu gezegeninin hareketleri ise tamamen astroloji ile bağlantılıdır.

Terazi Gezegeninin Özellikleri

Terazi gezegeni olan Venüs pek çok açıdan özellik sunmaktadır. Terazi burçlarının karar alma aşamasında ikileme düşmesi kalbi ile mantığı arasında gidip gelmesinin bir nedenidir. Venüs ile bağlantılı olan terazi burcu, genellikle kararlarını mantıklı bir şekilde almaya çalışsa da Venüs burcu etkileri arasında olan duygusallık ön plana çıkmaktadır. Duygusal hisleri ve bağları kuvvetli olan terazi burcu gezegeni özellikleri aynı zamanda sosyal çevrenin genişlemesine de yardımcı olmaktadır.