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Haberler >Mahmure >Astroloji>Balık Burcu

Balık Burcu Aylık Yorum

BALIK BURCU

20 Şubat / 20 Mart

  • Mottosu: İnanmak yaşamın en anlamlı noktasıdır.
  • Yönetici Gezegeni: Neptün
  • Elementi: Su

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BugünHaftalıkAylıkYıllıkBurç Özellikleri

Haziran ayından beri belli belirsiz bir şekilde ilerleyen işleriniz ve neye kime ne kadar güveneceğinizi bilmediğiniz günlerin sonuna geldiniz. Özellikle 30 Kasım’da İkizler burcunda gerçekleşen Ay tutulmasının etkisini bu ayın ilk 10 gününde güçlü bir şekilde hissedeceksiniz. İlişkilerinizde inanılmaz bir farkındalık yakalayarak yeni başlangıçlara yol alacaksınız. Belki de hayatınızda var olan bir ilişkinin artık sizin için bir önemi olmadığını gördünüz ya da göreceksiniz. Hayatınızdaki önemli bir kadından bir ortaklık ya da özel bir nedenden ötürü destek görebilirsiniz. Bu kadın size hayatınızı değiştirebilecek desteği sunabilir. Tabi bu sizin doğum haritanıza ve hayat hikayenize göre anlam kazanır. Ancak yine de etkisini hissedebileceğiniz bir gelişmenin sizi beklediğini söylemek mümkün.

Aralık ayında, bir süredir beklediğiniz finansal destekleri alabilir ve bunlarla ilgili biraz olsun rahatlayabilirsiniz. Aile içinde parasal hesaplaşmalarınız varsa bu noktada lütfen çatışmalardan uzak durun. Söylemleriniz yanlış anlaşılabilir. Partnerinizle ilgili anlaşmazlık ya da şüphelenme söz konusu ise bu sorunu geride bırakabileceksiniz. Eğer yalnız bir Balık burcu iseniz, tam da beklediğiniz gibi bir aşk sizi bulabilir. Artık mutlu olmaya hazırsınız. Duygusal ve kariyer hayatınızla ilgili özellikle ayın son günlerinde yeni bir başlangıç için adım atmakta artık kendinize güvenmeyi seçmelisiniz.

Hayatınızda önemli bir kişinin (iş ortağı, anne, baba, eş, kardeş, yakın arkadaş vs.) sizi yanılttığını görebilir ve bazı yalanlarına şahitlik edebilirsiniz. Sizler de bir şeylerin farkındasınız ama bunu en azından 21 Aralık tarihine kadar sakince gözlemlemelisiniz. Bununla ilgili konuları sadece tespit ederek olanlar karşısında sessiz kalmayı seçebilirsiniz.

14 Aralık’ta gerçekleşecek olan yılın son güneş tutulması, sizin için gerçekçi olmayan veya aceleci beklentilerinizden doğabilecek hayal kırıklıklarına dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Özellikle 21 Aralık’ta Güneş’in Oğlak burcuna geçmesiyle, yeni bir çaba veya değişim geliştirme konusunun önü açılabilir.

Neşeli ve iyimser bir ruh hali içinde olacağınız bu ayın ikinci yarısından sonra Merkür ve Güneş’in etkisiyle de çevrenizdeki kişilere kendinizi veya yaptığınızı işi daha fazla gösterebilir ve takdir toplayabilirsiniz.

Yüzyılın kavuşumu olan Kova burcundaki Jüpiter ve Satürn etkileşimi ile iç dünyanızda büyük bir farklılığa doğru yol alacaksınız. Önceki yoğun iş hayatınıza yeniden dönüş yapabilir ya da kendinize uygun bir iş kurma fikriyle harekete geçebilirsiniz. Planlarınızın ve beklentilerinizin çoğunu gerçekleştirebileceğiniz için verimli bir zaman dilimindesiniz ve bunu iyi değerlendirmelisiniz. Bazı gizli planlarınız da var ve bunları hayata geçirmek için biraz daha sabırlı olmalısınız. Davalar veya devletle ilgili işler konusunda harekete geçmemeli ve beklemelisiniz. Gecikmeli veya konuyla ilgili bazı olumsuz gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Dinlenmek ve yaşadıklarınızı değerlendirmek, tıkanık yollarınızı açacağı gibi açık olan yollarda da daha iyi adımlarla yürüme fırsatını da size verecektir. Kişisel görünüşle ilgili yapmak istediğiniz değişikler varsa bu dinlenme esnasında yerine getirebilirsiniz. Parlayan şansınızla hayatınızı daha iyiye taşıyabilirsiniz. Güzel bir ay ve şimdiden güzel bir yıl dileriz. Seneye görüşürüz.

Balık Burcu İçin Daha Fazla Özellik

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Yükselen burcumuz, doğduğumuz anda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Dolayısıyla yükselen burç, kendi burcumuz kadar önemlidir ve görünüşü temsil eder. Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.

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KOÇ BURCU BUGÜN

Lider ruhunuzla hareket edeceğiniz bir gündesiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

BOĞA BURCU BUGÜN

Mücadele etmek yerine kaçmayı tercih ederek sorunların çözülmediğinin farkına varmalısınız.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

İKİZLER BURCU BUGÜN

Geçmişte ilişki yaşadığınız biri, sizinle yeniden bir araya gelmek için çaba gösteriyor olabilir.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

YENGEÇ BURCU BUGÜN

İlişkileriniz söz konusu olduğunda adım atmak ve şüphe duymak arasında kalıyorsunuz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

ASLAN BURCU BUGÜN

Çalışma ortamınızda sizi istemeyen birinin manipülasyonlarına maruz kalabilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

BAŞAK BURCU BUGÜN

Yolunuzda devam ederken yanlış tercihte bulunduğunuzu düşünebilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

TERAZİ BURCU BUGÜN

Fikir sahibi olmadığınız konularda içgüdülerinizle karar vermeniz yanıltıcı olabilir.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

AKREP BURCU BUGÜN

Bazı davranışlarınız çevreniz tarafından kibirli olarak anlaşılmanıza sebep olabilir.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

YAY BURCU BUGÜN

Bugün üzerinizdeki toplum baskısını kırmak isteyebilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

OĞLAK BURCU BUGÜN

Amirlerinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizin onaylanması, o anki şartlar doğrultusunda mümkün olabilir.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

KOVA BURCU BUGÜN

Yakın çevrenize karşı öfkeli söylemlerde bulunabilir, kırıcı olmak ve ipleri tamamen koparmak istiyor olabilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

BALIK BURCU BUGÜN

Güvenilir ve iyi bir dinleyici olmanız dolayısıyla istemeden de olsa gizli kalması gereken konuşmaların ortasında kalabilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık