Balık Burcu Kadını

Çekici olan Balık burcu kadınları, bunu kullanarak herkes tarafından beğeniler yağmuruna tutulurlar. Sempatik, sıcakkanlı ve iyi huyludurlar. Son derece duygusal ve aynı şekilde son derece romantik olabilirler. Hayatının en önemli kararlarını bile duygularına göre kararlaştıran balık burcu kadınları, evlerine de son derece bağlıdırlar.

Evlerinde kendilerini rahat, güvende ve mutlu hissederler. Sezgilerine göre de hareket eden Balık burcu kadınları, rahat ve konforlu bir yaşam arayışındadırlar. Katıldıkları topluluklarda ön planda olmak isteyen balıklar, fazlasıyla saygı bekleyen de bir burçtur. Duygu değişimlerini büyük bir hızla yaşarlar. Bu özellikle aşk hayatlarında onları etkileyen en önemli faktörlerden biridir.