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Bodrum’da Despina Vandi rüzgârı

#Despina Vandi#Emir Sarıgül#Bodrum Loft

Gault & Millau ödüllü The Galliard Cove House, 13 Temmuz’da ünlü Yunan şarkıcı Despina Vandi’yi ağırlayacak. Herkesin akın akın Yunanistan’a gittiği bu yaz, ülkenin en büyük yıldızı Bodrum’a gelecek ve müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

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Dört sezondur ünlü DJ ve sanatçıları sahnesinde ağırlayarak büyük organizasyonlara imza atan The Galliard Cove House, bu defa Despina Vandi ile konuklarına müzik ziyafeti sunacak.

Bodrum’da Despina Vandi rüzgârı

Hatırlarsanız yine ilk ben yazmıştım, Yunanistan’ın yıldızı geçtiğimiz şubat ayında da İstanbul’da Günay Restoran’da sahne almış ve büyük beğeni toplamıştı. Şimdi de ilk kez Bodrum’a geliyor...

Bodrum Yalıkavak’ın şık otellerinden Yaz Hotel’in içindeki The Galliard Cove House, bu özel geceye müthiş bir şekilde hazırlanıyor.

Bodrum’da Despina Vandi rüzgârı

The Galliard’ların patronu Ahmet Uras, Cove House misafirlerine eşsiz bir yemek menüsü sunmak için kollarını sıvamış. 8 kişilik uzman ekip tarafından hazırlanan menü, konuklara benzersiz bir lezzet deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

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Bodrum’da Despina Vandi rüzgârı

Bu arada duyduğuma göre Despina Vandi, tam 30 kişilik bir ekiple Bodrum’a geliyormuş ve tüm ekip Yaz Hotel’de konaklayacakmış. Organizasyon, yemekli ve yemeksiz ile farklı seçenekler sunuyor. Despina Vandi ise 21:30’da sahneye çıkacak ve 2 saat boyunca performans sergileyecek. Konserin, Bodrum’da müzikseverlerden büyük ilgi göreceğine eminim.

‘Persona’ sergisine renkli davet

Bodrum Loft, her yıl olduğu gibi bu yaz da dünya standartlarında bir sanat şöleni yaşatıyor. Bodrum Loft’un Avrupa’nın önde gelen galerilerinden Thaddaeus Ropac iş birliğiyle hayata geçirdiği “Persona” sergisi kapılarını açtı.

Bodrum’da Despina Vandi rüzgârı
Selcan Atılgan - Dilara Akın

Sergi için Bodrum Loft’ta düzenlenen açılış kokteyline iş, cemiyet, kültür ve sanat camiasının önemli isimleri katıldı. Küratörlüğünü Artsa Danışmanlık’ın kurucusu Selcan Atılgan’ın üstlendiği ve 1 Eylül’e kadar açık kalacak “Persona” sergisi, vizyoner sanatçılar Erwin Wurm, Tony Cragg, Tom Sachs ve Sylvie Fleury’nin eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

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Bodrum’da Despina Vandi rüzgârı
Baver-Pelin Akın Özalp
Bodrum’da Despina Vandi rüzgârı
Feyza Kalaycıoğlu - İrfan Karakaş -  İlknur Soydaş

Kupaya ödül geldi

Galatasaray eski yöneticisi işadamı Emir Sarıgül’ün kızları Ayşenaz ve Azra’ya olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinir.

Bodrum’da Despina Vandi rüzgârı
Sarıgül, geçen hafta Kemer Country Club’da yapılan at yarışlarında kendi kategorisinde birinci olup kupa kazanan kızı Azra’yı kutlamak ve ödüllendirmek için İstinye Park’a götürdü. Hem kupa hem de okulunda başarılı bir karne alan Azra ile objektife takılan Emir Sarıgül’ün keyfi yerindeydi.

Bodrum’da Despina Vandi rüzgârı
 

 

#Despina Vandi#Emir Sarıgül#Bodrum Loft
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