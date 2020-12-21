Yakın çevrenize karşı öfkeli söylemlerde bulunabilir, kırıcı olmak ve ipleri tamamen koparmak istiyor olabilirsiniz. Hiçbir kapıyı sert kapatmamaya dikkat etmeli ve kafanıza takılan konuları daha sakin bir dille ifade ederek sorunlara çözüm aramalısınız.