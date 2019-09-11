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Haberler >Mahmure >Astroloji>Kova Burcu Stili
Burçlar

Kova Burcu Stili

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Kova Burcu Stili
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"Kova burcu insanı tarzıyla karşısındaki kişiyi şaşırtmayı çok iyi başarır."

 Alışılagelmiş bir trendin peşinde olmayan, daima benzersiz bir tarz yakalamaya çalışırlar. Kıyafetlerinde rahatlığı sever ve konfora fazlaca önem verir.

Fazla yüksek topuklular kullanmazlar. Rahatına düşkünlüğünden dolayı maksi boy etekleri sıkça kullanırlar. Salaş giyinmeyi severler çünkü özgür hissederler. Özgürlüğün rengi mavi, onların asıl renkleridir. Göz önünde ve ışıl ışıl olmayı sever. Özgün, otantik takıları çok severler.

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