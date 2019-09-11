Kova Burcu Stili

Alışılagelmiş bir trendin peşinde olmayan, daima benzersiz bir tarz yakalamaya çalışırlar. Kıyafetlerinde rahatlığı sever ve konfora fazlaca önem verir.

Fazla yüksek topuklular kullanmazlar. Rahatına düşkünlüğünden dolayı maksi boy etekleri sıkça kullanırlar. Salaş giyinmeyi severler çünkü özgür hissederler. Özgürlüğün rengi mavi, onların asıl renkleridir. Göz önünde ve ışıl ışıl olmayı sever. Özgün, otantik takıları çok severler.