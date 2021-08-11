Kova burcunun iki farklı yönetici gezegeni bulunmaktadır. Bu iki gezegenin birbirlerinden tamamen farklı olması burç yönünden farklı etkiler doğurmaktadır. Kova burcu gezegenlerinden ilk Satürn’dür. Satürn zaman konusunda en bilinen gezegenlerden biridir. Kova burcu için sabırlı olmayı ve vaktin önemini anlatır.

Kova Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir?

Kova burcu gezegenleri arasında iki farklı gezegen bulunmaktadır. Bu gezegenlerin başında zaman kavramının en yaygın kullanıldığı Satürn yer almaktadır. Satürn gezegeni kova burcu için oldukça sabırlı olmayı öğretmektedir. Bir diğer gezegen ise Uranüs’tür. Farklı olmayı ve koyun psikolojisinden uzak durmayı aşılayan burçların başında kova burcu gelmektedir. Bu burç özelliklerini Uranüs gezegeninden almaktadır. Uranüs’ün kova burcuna olan etkileri oldukça fazladır. Karakter özelliklerinin açığa çıkmasını destekleyen Uranüs ve Satürn başlıca kova burcu gezegenleri arasındadır.

Kova Burcu Gezegeninin Etkileri Nelerdir?

Kova burcu gezegeninin etkileri arasında en yaygın bilinen iki karakter özelliği sabır ve farklılıktır. Düşünce sistemi oldukça farklı çalışan kova burçları bu özelliğini Uranüs gezegeninden almaktadır. Satürn ise kova burcuna sabırlı olmayı ve her şeyin vakitli ilerlemesini aşılamaktadır. Satürn ile Uranüs güneş gezegenleri ile birlikte hareket etmektedir. Bu durum kova burcunun karakter özelliklerinin parlamasını sağlar. Aynı zamanda kova burcuna olan etkilerini de öne çıkarır. Kova burçlarının duygusal hislerinde net olması da Uranüs gezegeni ile gerçekleşmektedir.

Kova Burcu Gezegen Hareketleri Nasıl Gerçekleşir?

Kova burcu gezegen hareketleri güneş ile beraber ilerlemektedir. Güneşi takip eden burçlar arasında yer alan Satürn ve Uranüs başlıca kova burcu gezegenleri olarak bilinmektedir. Kova burcunun etkilerini açığa çıkaran bu iki gezegen güneş burçlarından biri olan kova burcu üstüne düşmektedir.

Kova Burcu Gezegeninin Özellikleri Nelerdir?

Kova burcu gezegen özellikleri arasına sabır ve zaman yönetimi en bilinen özellikler arasında yer almaktadır. Her zaman farklı bir düşünce sistemi içerisinde olan kova burçları için farklılık en önemli kriterlerden biridir. Kova burcu gezegen özelliklerinden biri olan zaman yönetimi Satürn gezegeni ile gerçekleşmektedir. Bu düşünce sistemini destekleyen Uranüs ise kişinin farklı karakteristik özelliklerini ön plana çıkarmaktadır.