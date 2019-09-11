Kova Burcu Eğlence Hayatı

Bu yüzden bütün geceyi herkesten ne kadar farklı olduklarından söz ve hareketleriyle belli etmeye çalışarak geçirirler.

En olmadık içkileri içer, her şeyi karıştırır ve en sonunda yerden toplanırlar. Karanlıkta parlayan fosforlu içecekler onları resmen hipnotize eder. Kova burcu insanının gece hayatındaki en güzel özellikleri verdikleri sözlerdir. Onlardan gece herkesi evlerine bırakmalarını isteyin, bütün gece sadece bira içecektir ve sözlerinde duracaklardır.