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Haberler >Mahmure >Astroloji>Kova Burcu Eğlence Hayatı
Burçlar

Kova Burcu Eğlence Hayatı

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Kova Burcu Eğlence Hayatı
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"Kova burçları gece hayatları söz konusu olduğunda hava atmayı seven burçlar arasındadır."

Bu yüzden bütün geceyi herkesten ne kadar farklı olduklarından söz ve hareketleriyle belli etmeye çalışarak geçirirler.

En olmadık içkileri içer, her şeyi karıştırır ve en sonunda yerden toplanırlar. Karanlıkta parlayan fosforlu içecekler onları resmen hipnotize eder. Kova burcu insanının gece hayatındaki en güzel özellikleri verdikleri sözlerdir. Onlardan gece herkesi evlerine bırakmalarını isteyin, bütün gece sadece bira içecektir ve sözlerinde duracaklardır.

 

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