Farklılık onlar için olmazsa olmazlardan biridir. Hayatının her alanında değişim yaratarak farklı şeyler yaşamayı seçerler. Bunun sonucuna Kova burcu erkekleri kendilerini daha dinamik ve mutlu hissederler.

Kova burcu erkeği, hayatın olumsuz yanlarına takılıp düşmeyi sevmezler. Her zaman neşeli ve pozitif bir yanları vardır. Olumsuzluklara karşı baş etme yöntemleri, onlardan mutlaka gülünç yanlar çıkarmaktır. Olumsuzluklara kafayı takıp, hayatın güzel ve eğlenceli anlarını kaçırmayı istemezler. Bu sebeple daima neşeli ve güler yüzlüdürler.

Kova burcu erkeği tam anlamıyla mükemmeliyetçidir. Her şeyin en iyisine, en mükemmeline ulaşmak onun vazgeçilmez amaçlarıdır. Az olan ile yetinmek hiç ona göre değildir. Kova burcu erkeği özgürlüğüne çok düşkündür, kısıtlanmaktan hiç hoşlanmaz. Çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. Bu yüzden çevresindeki insanlar onu çoğu zaman anlayamaz.