Müzikte dolandırıcılık büyüyor

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Online müzik dinleme platformları, telif hakları sahipleri için hem yeni bir gelir kaynağı hem de yeni bir risk alanı oldu.

Bu platformlarda son yıllarda ortaya çıkan ve giderek büyüyen sorunun adı ise streaming dolandırıcılığı.

Geçtiğimiz haftalarda Beatdapp Software Inc. ve Beatport güçlerini birleştirdi.

Yaptıkları araştırmada streaming dolandırıcılığının müzik endüstrisine yılda 2 milyar doların üzerinde zarar verdiğini belirttiler.

Peki, streaming dolandırıcılığı nedir?

Kısaca, sunum, izlenme sayılarını sahte olarak artırarak, sanatçıların ve telif hakları sahiplerinin haksız kazanç elde etmelerine, sahte bir popülerlik algısı yaratmalarına olanak tanıması denebilir.

Bu durum, platformların bütünlüğünü zedelerken, telif haklarının adil dağılımını da etkiliyor.

Sorun sadece dolandırıcılıkla sınırlı değil. Kasıtsız hatalar ve veri sorunları da büyük bir problem teşkil ediyor.

Meta veri hataları ya da teknik sorunlar, telif hakları sahiplerinin hak ettiği ücretleri almasını engelliyor.



TESPİT İÇİN BUTON KOYDULAR



İsveç merkezli müzik dağıtım ve teknoloji şirketi Amuse, müzik endüstrisinde streaming dolandırıcılığıyla mücadele etmek için yeni bir özellik olan “Stream Check”i tanıttı.

Bu özellik, sanatçıların müziklerinin sahte izlenmelerle şişirilip şişirilmediğini anlamalarını sağlıyor.

Stream Check, sanatçılara izleme ve koruma araçları sunarak, dolandırıcılığın tespit edilmesini ve müziklerinin sağlığının korunmasını amaçlıyor .

Streaming dolandırıcılığı, müzik endüstrisindeki dijital dönüşümün getirdiği yeni zorluklardan sadece biri.

Ancak bu sorunu çözmek, endüstrinin sağlıklı bir büyüme ve sürdürülebilir geleceği için önemli bir adım olacaktır.

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DİKKAT ÇEKENLER

◊ Feridun Düzağaç ve Hey! Douglas, “Kalbin Yok Mu”yu yeniden dinlettirecek. Fecri Ebcioğlu’nun sözleri ve Marc Aryan’ın unutulmaz bestesi ile hayat bulan klasikleşmiş şarkı, dans pistlerine giriş yapacak.

◊ Keremcem, kariyerinin 20. yılını 6. albümü “6” ile kutluyor. Tamamlanması 2 yıl süren albümde, farklı sound ve vokal teknikleri kullanılıyor. Keremcem, İranlı şarkıcı Mohsen Yeganeh’in “Behet Ghol Midam” şarkısına Türkçe sözler yazdı. Şarkı, “Bizi Unutma” olarak yayınlandı. Albümde ayaklarınızı uzatıp keyifle dinleyeceğiniz 10 şarkı var. Kesinlikle önerimdir.

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◊ 2021 yılından bu yana istikrarlı şekilde üretim yapan Selût radarıma “Evdekiler” ile giriyor. Şarkı, protest diyebileceğimiz sözleri, sert tavırları, rock’a kayan düzenlemesiyle dinleyenin de içindeki isyanına kömür atıyor.

◊ Prodüktör Nurettin Çolak, ilk albümü “Bir”i yayınladı. Sanatçı albümde Anıl Piyancı, Ayça Özefe, Melis Fis, Berkay Altunyay, Mela Bedel, Işıl Ayman gibi isimlere yer verdi. Çolak, 16 şarkılık albümünde iki prodüktör şarkısıyla da dikkat çekiyor. Özellikle yeni nesil isimlere odaklandığını düşünecek olursak dikkat çekecek çok iş var, es geçmeyin.

◊ Pandemi sırasında müzisyenlere destek olmak amacıyla çıkan “Olta Dayanışma” dördüncü yılında 15. albümünü yayınladı. Aralarında Siya Siyabend’in bulunduğu 11 müzisyenin şarkılarının yer aldığı “Olta XV” albümü yeni isimleri keşfedebilmeniz açısından önemli bir yerde duruyor.

NE DİNLEDİM

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* Sezer Uys al, Axelax- “Space Opera”

* Beyza Doğuç- “Nehir”

* Efza- “Dans Edelim Seninle”

* Sibel Alaş- “Neyleriz”

* Kıvılcım Ural- “Bir Fotoğraf Çekinebilir miyiz”