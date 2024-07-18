Antalya, Bodrum’u nasıl geçti?

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İkisi de Türkiye’de.



İkisi de tatil beldesi.

Bodrum’u Yunan adalarının fiyat kırmasının etkilediği bir gerçek.

Çıkan pahalı restoran haberleri, fahiş fiyatlı valeler, plajlar derken esnaf da kan ağlıyor.

Peki Antalya nasıl kazandı?

Gelecek hafta bununla ilgili daha kapsamlı bir yazı yazacağım ama önden söyleyeyim, özellikle yerli turistin Antalya’ya kaymasının nedeni otellerin tam pansiyon olması.

Ve bu tam pansiyona sadece yiyecek içecekler değil, eğlence de dahil.

Yani artık oda fiyatına ünlü sanatçıların konserlerini de dahil ediyorlar.

Bodrum yazın kalanında toparlar mı bilmiyorum ama gelecek yaza şimdiden tedbir alması şart.

Kylie Minogue farkı

Geçtiğimiz gün Bodrum’da bir otelde konser veren 56 yaşındaki Kylie Minogue kariyerinin en yoğun zamanlarını yaşıyor.

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Neredeyse her sene bir hit çıkaran ender isimlerden biri olan Avustralyalı şarkıcı, meme kanserini yendikten sonra sahnelere hem bir şarkıcı hem de stil ikonu olarak dönmüştü.

Bu yılki konserlerinde yeni şarkılarının yanı sıra eski şarkılarının yeni düzenlemeleri yle devam etmesi ilgimi çekti.

Yıllardır bildiğimiz melodileri, hit şarkıları yeni tarzda yorumlaması çağa ayak uydurduğunun ve böylelikle taze kaldığının güzel bir kanıtı.

Bizde aynı şarkıları yıllardır aynı tarzda söyleyen şarkıcılar Kylie Minogue’u biraz örnek alsalar ne iyi olur.

Alanya’nın tropikal meyveleri

Sevgili arkadaşım Nazmi Uyar, “avokadonun, muzun, ejder meyvesinin en iyisi Alanya’da yetişiyor” dediğinde olayın ciddiyetini anlamamıştım.

Gerçekleri meyveler bir kutu içinde eve geldiğinde fark ettim.

Bugüne dek ben muz yememişim.

Yemyeşil kabuğu soyunca dünyanın en lezzetli muzuyla tanışmış oldum.

Hem de yazın ortasında.

Avokado denince de akla ilk Alanya’nın geldiğini bilmezdim.

Meğerse Türkiye üretiminin yüzde 80’i buradan geliyormuş.

Geçtiğimiz ekim ayında tropikal meyve festivali bile yapılmış.

Diğer illere gönderim tabii ki var ama Alanya’ya yolunuz düşerse yerinde tadın tüm bu meyveleri.