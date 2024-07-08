Haftalık Burç Yorumları 8-14 Temmuz 2024 | Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
"Haftalık burç yorumları 8-14 Temmuz 2024 Aygül Aydın yorumlarıyla paylaşıldı. 11 Temmuz saat 19:19’da Venüs, Aslan burcuna geçiyor. Bu geçiş sırasında büyük hamleler yapma ve risk alma zamanın geldi! İşte sana büyük bir fırsat! Haftalık burç yorumları 8-14 Temmuz 2024, her burç için ayrı ayrı merak ediliyor. Bugün aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumları 8-14 Temmuz 2024 ile okurlarına önemli bilgiler verdi. 8-14 Temmuz 2024 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumları 8-14 Temmuz 2024! "
Haftanın Gündemi
11 Temmuz saat 19:19’da Venüs, Aslan burcuna geçiyor. İşte sana büyük bir fırsat! Artık sadece sevilmek veya takdir edilmek istemiyorsun, sen hayranlıkla izlenmek istiyorsun. Bu geçiş sırasında büyük hamleler yapma ve risk alma zamanın geldi! Cesur olmak istemezsen kenarda kalabilirsin. Bundan sonra her şey mümkün. Cesur adımlar at ve hayatında büyük değişikliklere yer ver. Seni hayranlıkla izleyecek insanları etkilemek için en iyisini yap. Bu fırsatı kaçırma!
Koç
Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Venüs'ün 11 Temmuz itibariyle Aslan burcundaki seyrine başlamasıyla beraber kendinizi ve yeterliliğinizi gösterdiğiniz her şeyin bir dönüşünü almaya başlayabilirsiniz. Heyecanınızı kontrol edebilmek adına önemli etkiler altındasınız; bunu iyi değerlendirin.
Boğa
Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle kendinizi evinize ve ailenize adayabilirsiniz. Dışarıda vakit ne kadar iyi geçerse geçsin, yaşam alanlarınızın ve buradaki konforun yeri ayrı olacaktır. Kendi emeğinizle, imkanlarınızla kurduğunuz her şeyin kıymetinin arttığını görebilirsiniz. Hayatınızda yenilikler yapmak, gündeminize farklı konular ve yerler almak isterken bir yanılgıya düşmediğinizden de emin olmalısınız.
İkizler
Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 11 Temmuz'da Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle beraber dilinize, kaleminize bir kuvvet geldiğini görebilirsiniz. Bu konuda donanıma ve beceriye sahip olsanız da, kullanacağınız alanları bulmak adına şansınız şimdi daha çok artabilir. Şanslı, verimli etkiler altındasınız.
Yengeç
Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 11 Temmuz'da Venüs'ün Aslan burcuna geçişi ile ekonomik açıdan ferah günler başlayabilir. Her şeyden önce kendinizi daha değerli hissedip, bunun farkına varıp ilerleyeceksiniz. Kendinizi ihmal etmeye değmeyen konularla yüzleşebilir, bunlara bir son verebilirsiniz.
Aslan
Venüs'ün burcunuza geçişiyle beraber hayatınızla ilgili konulara ve seçimlerinize bir ışık tutabilirsiniz. Tarzınızla ilgilenebilir, dolabınızda bir eleme, düzenleme yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizin, kadın otorite ve dost figürlerinin desteğini bulacağınız gündemleriniz olabilir. Özellikle iş girişimleri, duygusal etkileşimler konusunda bu destekler önünüzü görmenizi kolaylaştıracaktır.
Başak
Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 11 Temmuz'da Venüs'ün Aslan burcuna geçişi ile beraber içsel olarak rahat edeceğiniz, kendinize daha özenli davranabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Gönüllülük faaliyetleri, yardımlaşma, paylaşma, kişisel bakım, psikoloji, ibadetler ve ruhsal alışkanlıklara daha yatkın olabilirsiniz.
Terazi
Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 11 Temmuz'da yönetici gezegeniniz Venüs'ün Aslan burcuna geçişi ile beraber hem şimdiki zamanı hem de geleceğinizi güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Enerjik ve neşeli hissedebilir, bunu kalıcı hale getirecek çalışmalar yapabilirsiniz. Borsa ve yatırım konuları ilginizi çekebilir, uzun vadeli planlar yapabilir, ilgi alanlarınızı kazanç kaynağına dönüştürebilirsiniz.
Akrep
Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle beraber iş yaşamınızı destekleyecek günlere ve etkilere ulaşabilirsiniz. Kendinizi göstereceğiniz ilişkiler kurabilir, çevrenizin ve üstlerinizin desteğini toplayabilirsiniz. Beklemediğiniz ya da unuttuğunuz gelirler, ödüller ve destekler bulmak özgüveninizi daha da arttırabilir.
Yay
Çevresel faktörler kadar insanların, güç sahibi kişilerin de desteklerini görebileceğiniz bir süreçtesiniz. Dolayısıyla iletişim kabiliyetiniz ve tutumlarınız her zamankinden daha önemli, dikkat çekici olacaktır. Özenli olmaya, yanlış anlamamaya ve anlaşılmamaya dikkat etmelisiniz.
Oğlak
Kendinizi iyi hissetmeniz, kafanızın rahat olması için maddi sorumluluklarınızı tamamlayabilir, işlerinizi düzenleyebilir ve uygun bir tatil takvimi oluşturabilirsiniz. Ödemeleriniz, borçlanma ve alacak durumlarınız, bankalarla ilgili süreçleriniz, altın veya borsadaki işlemlerinizle ilgilenebilirsiniz. Bu alanlardaki çabalarınızın karşılığını bulabilir, kazanımlarınızı arttırabilirsiniz.
Kova
Sevgili Kovalar yükselen burcu Kova olanlar, 11 Temmuz'da Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle duygusal ve sosyal yaşantınızda yeni gündemleriniz olabilir. Hukuksal sorunlar yaşamamak adına, kırgınlık ve problemleri çözmeye çalışmanızda fayda var. İyi geçinmeye gönlü olmayan kişiler kendini belli ettiğinde bu konunun üzerine daha fazla gitmemelisiniz.
Balık
Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle kendinize daha çok özen gösterebilirsiniz. Kişisel bakım, sağlık ve tarz konusunda değişimlere gidebilirsiniz. Güvenilir ürünler ve kurumlardan yapacağınız alışverişler bu aşamada önemli olacaktır.