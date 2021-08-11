Kova burcuna mensup olan insanlar bazen gizemli ve bir bilmece gibi görünebilir.

Kova Burcu Taşı Nedir ve Hangisidir?

Kova burcunun doğum taşı Garnet'tir. Zaferin, gerçeğin, saflığın, yoldaşlığın, güvenin ve korumanın sembolüdür.

Kova Burcu Değerli Taşlarının İsimleri

Garmet haricinde Kova Burcunun taşları, Ametist ve Akuamarin taşlarıdır.

Kova Burcu Değerli Taşlarının Özellikleri

Kova burcu kişiliği çok bağımsızdır. Onları tutmaya veya kısıtlamaya yönelik herhangi bir girişim, kaçmalarına neden olacaktır. İnsanları güldürmeyi ve neşelendirmeyi severler. Başkalarını iyi hissettirmek kendilerini iyi hissettirir. Karşılığında hiçbir şey beklemezler, çünkü bu onların özgürlüklerini zedeleyebilir. Bağlanmadan yaşamak isterler. Çok eksantriktirler ve her zaman heyecanla doludurlar. Bu yüzden Garnet, Ametist ve Akuamarin onlara göre taşlardır.

Garnet, Kova burcuna mensup olanlara sevinç ve güçlü, kalıcı dostluklar getirir. Daha güçlü bir farkındalık, görev, anlayış ve iyileşme duygusu verir. Karanlık güçlere, negatif enerjilere ve hatta kara büyüye karşı koyar. Garnet'in hile ve hırsızlığa karışanlara kötü şans getirdiği söylenir. Güvenilir, hakiki, dürüst ve kendini adamış kişilere bu doğum taşının servetlerine yardımcı olduğu ve yaşamlarında uyum ve huzur verdiği bilinmektedir.

Garnet, kabusların yanı sıra nazardan da korur. Manevi iyileşmeyi güçlendirdiği ve çalışkanlığı, gücü, azim ve bağlılığı arttırdığı bilinmektedir. Ayrıca onu giyen kişiye sonsuz mutluluk, sağlık ve zenginlik sunma yeteneğine sahiptir. Tüm negatif enerjilerden güçlü bir kalkan sağlar ve onu giyen her bireye hayatı büyüme ve başarı içinde yaşama isteği verir.

Ametist burç taşı, ruhsal farkındalığı teşvik eder. Sezgiyi geliştirir ve durugörü kapasitelerini güçlendirir. Zihni sakinleştirir ve uyarır, daha meşgul olmanıza ve motivasyonunuzu artırmanıza yardımcı olur. Ayrıca uyku yoksunluğunu giderir ve yardımseverliği arttırırken, ruhsal bilgeliğe açılan bir kapıdır.

Akuamarin taşı Kova burcunun kalp, akciğerler ve kanla tanımlanan tıbbi sorunları iyileştirmede faydalı olduğu bilinmektedir. Ayrıca kişinin erotik doğasını ve cinselliğini geliştirmede etkili olduğu bilinir. Sağlam bir iyileştirme kapasitesine sahiptir ve enerjileri temizlemeye, toksinleri atmaya ve bedeni, zihni ve ruhu canlandırmaya yardımcı olur.

Kova Burcu Taşlarının Renkleri

Mavi renk, Kova'nın parlaklığını göstermeye ve taşı takan herkesi olumlu yönde etkilemek için dengeleyici enerjilerini teşvik eder. Tıpkı Kova'nın yankılandığı gökyüzü ve sular gibi, bu güzel renk de pürüzsüz ve kolay bir fikir, iletişim ve deney akışı yaratmaya yardımcı olur. Garnet taşları gerçekten mavi ve Ametist mavimsi bir mor olabilse de, bu değerli taşların kendi renklerini reddetmek olmaz. Bu nedenle, bu değerli taşların renklerinin bir Kova'ya bolca şans getireceğini görebilirsiniz.

Mavi düşünce özgürlüğünü temsil ederken, diğer renkler Kova kişiliğinin daha derin, daha zengin taraflarını gösterir. Ametist en saf mor ama aynı zamanda dumanlı ve derinlik doludur. Bu taş, herhangi bir kristal aşığının koleksiyonunda oldukça yaygın bir manzara olmasına rağmen gizemli olarak karşımıza çıkıyor. Belki de tüm Kova insanlarının sahip olduğu doğal merakı temsil eder. Aynı şekilde mor, psişik alemin ve üçüncü göz çakrasının rengidir.

Kova Burcu Hangi Taşları Nasıl Kullanmalı?

Su Taşıyıcı Kova, su sürahisi ile sembolize edilir ve odak noktası olarak su sürahisi olan birçok Kova burç taşı takıları vardır. Çeşitli stillerde gelen ve rengini seçebileceğiniz Garnet, Ametist ve Akuamarin yüzükleri, kolyeleri, bileklikleri ve küpeleri vardır. Özellikle bileklerinde bir şeyler olmasını seven Kova burçları kendilerine bu taşlardan eşsiz bileklikler edinebilirler. Daha dünyevi bir tarza gitmek istiyorsanız deri takımyıldız bileklikleri de tercih edebilirsiniz.