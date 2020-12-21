Koç burcunu 2021'de neler bekliyor?

Sevgili Koçlar sizler için çok ilginç bir yıl olacak. Herkesin yaşadıkları ve doğum haritaları birbirinden farklıdır. Milyonlarca Koç aynı şeyleri yaşamayacak ama herkesin kendi koşullarına, kendi şartlarına ve kendine göre yaptıkları iyiliklere göre şekil kazanacak. Bu yüzden ne yaptığınız ve nelerle meşgul olduğunuz hep önemli olacak.

Şimdi yıl içinde Koçların hangi açılarla baş etmek durumunda kalacağını ve nasıl bir görüş almaları gerektiğinden bahsedeceğim. Astroloji bir iç görü kazanma yöntemidir. Olması gereken olacaktır. Önüne geçemeyeceksiniz. Umarım bu görüşü kendi yaşam biçiminizle bağ oluşturarak bir denge kurabilirsiniz. Bu yorumları okurken öncelikle yükselen burcunuza sonra güneş burcunuza göre değerlendirmeniz çok daha önemli olacaktır.

Koç burcunun 2021'de aşk hayatı nasıl olacak?

Koç burcu için 2021 yılı muhtemelen çok olumlu bir şekilde başlayacak ve aynı zamanda büyük bir kariyer başarısı ile devam edecek denilebilir. İyi bir şans önlerine geliyor.

Yavaş yavaş, yeni bir aşkın ya da yeni bir çevrenin gelişmesi muhtemeldir. Sadece Temmuz ve Eylül arasında kariyer cephesinde yeni sorumluluklar ya da bazı zorlayıcı etkiler ile karşılaşabilirsiniz. Lütfen bu dönemde olumsuz düşüncelerinizi kontrol altında tutun. Yılın ikinci yarısında büyük profesyonel hedeflerinizin gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Bu yıl öfkenizi yenmelisiniz. Eğer bunu başarırsanız muhteşem bir yıl olacak. Bu yıl ruh eşinizi bulduğunuz ve onunla yeni bir yol belirleme kararı alacağınızı söyleyebiliriz.

Koç burcu için 2021 Şubat ayı içerisinde öne çıkanlar

2021 Şubat ayında mali durumunuzda büyüme yaşayabilirsiniz. Başka bir deyişle, parasal planlamada başarılı olacaksınız. Uzun vadeli yatırımlar için iyi bir zamana giriyorsunuz. Ancak müsrif yaklaşımlar size bir anda kayıp getirebilir. Giderlerinizin daha fazla olacağı bazı aşamalar olacaktır, bu nedenle biraz finansal sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu yıl hisse senedi piyasasından, borsadan ya da dijital para alımları gibi maceralı spekülasyonlardan uzak durmanız doğru olabilir. Bu yılın son aylarında, kazanç ve büyüme için daha iyi fırsatlara sahip olacaksınız.

2021 yılındaki Jüpiter ve Satürn aynı anda Kova burcuna geçecek ve bu size neyi anlatıyor?

2008 Yılından bu yana Plüton kariyer evinizde sizi oldukça hırpaladı. Jüpiter gezegeni bolluk, şans, ilerleme ve başarı gezegeni olarak bilinirken 2020 yılında Oğlak burcunda sizleri oldukça zorlu koşullar İlerlemekti. Aslında ilerlemek isterken yerinizde saydığınızı düşündünüz. Ama yine de geriye gitmemek için oldukça mücadele verdiniz. Satürn Oğlak süreci de 2018 Kasım ayından bu zamana kariyerinizde bir şeyleri şaşırtıcı bir şekilde alt üst etti. Tam oldu demiştiniz ama yine hiçbir durumun olmadığını gördünüz. Belki bir şeyler edindiniz ama bu tam anlamıyla sizi mutlu eden türden değildi. Satürn gezegeni sizin ne için emek ya da Kova burcuna Jüpiter ile birlikte geçerek bitirmek istediğiniz ama bir türlü bitiremediğiniz işleri sonuca ulaştırmanıza neden olacak. Hayatınızda neyin gerekli olduğunu ve bunu yapmak için ne kadar zamana ihtiyacınız olduğunu göreceksiniz.

Koç burcunun 2021'de iş, para ve çalışma hayatı nasıl olacak?

2021 sizlerin kariyer hayatınızda daha rahatladığınız ve hakkınızı aldığınız bir yıl olacak denilebilir. Jüpiter ve Satürn sosyal yaşamınızda sizi bambaşka bir yere taşıyor olacak. Bunu 2020 Kasım ayının sonlarında hissediyor olacaksınız. Bu birleşim hiçbir zaman daha önce olmadı ve bir daha da olmayacak. Sende bu yıl yaşadığın yükselişi belki de bir daha hiçbir zaman yaşayamayacaksın. Bunun tadına varmalı ve burada fırsatları toplamalısın. Bir ağacın en üstündeki harika olmuş meyveleri toplamak gibi olabilir. Hepsini hemen toplamaya başlamalısın. Bir daha oraya ulaşacak kadar şansın olur mu bunu bilmiyoruz. Bu yüzden şimdi 11.ev kurallarına uymalısın. Organize olmalısın çünkü Jüpiter 11.evinde sana bunu fazlasıyla verecek.

Fiziksel enerjiniz, ruhsal enerjiniz yaşam görüşünüz heyecan kazanıyor!

Sosyal anlamda yeni bir düzen hayatınıza dahil ediyorsunuz. Bunu şu an anlamıyor olabilirsiniz. Ama yıl içinde bunun ne demek olduğunu daha iyi kavrayacaksınız. Sosyal bir proje ya da yeni arkadaşlıklar içine gireceğiniz bir yer denilebilir. Bunun olma sebebi daha tanınmanız, daha kazanmanız, daha fazla çevrenize yardım etmeniz ve daha güçlenmeniz içindir. Jüpiter 13 Mayıs civarlarında Balıkburcuna geçiş yapacak.

Koç burcu için 2021 Mayıs, Haziran, Temmuz ayı içerisinde öne çıkanlar

20 Haziran’da gerilemeye başlayacak olan Jüpiter 28 Temmuz'da Kova burcuna yeniden ilerleyecek. Aslında bu yıl içinde 13 Mayıs-28 Haziran arasında yaşadığınız olayları not alıp 29 Aralık 2021 yılı sonrasında sizi ilgilendireceğini unutmamalısınız. Bunu 2022 yılında konuşacağız. Bizi ilgilendiren durum Jüpiter’in Kova geçişi olacak. Bu durum sizlere büyük şans ve fırsatlar getireceğe benziyor. Bu süreçte Jüpiter sana tam 5 ay izin verecek. İlerlemen, büyümen ve kendini güvenli alana çekmen için sanki herkes sana yardım ediyor olacak.

Sosyal hayatınızda geliştirmek istediğiniz ya da kazanmak istediğiniz ne varsa bu büyümeye sizde inanamıyor olabilirsiniz. Yapılması gerekenin ne olduğunu uzun bir süre bulamayabilirsiniz. Bunu panik yapmayın. Mayıs ve Temmuz arasında bununla ilgili bir iç görü kazanacaksınız. Jüpiter gezegeni ne yapılması gerekeni temsil eder. Jüpiter’in geri çekilmesi demek öncesinde yaptığınız şeyi aşağıya yukarıya toparlama ve demleme fırsatı verir. Jüpiter ileri hareketine döndüğünde hareket etmeye başla ve çekinme.

18 Ekim’de işler tahmininizden daha fazla yoluna girecek. Ödüllerinizi o zaman elde edebileceksiniz. İyileşmeyen yaralarımızı anlatan CHİRON tüm yıl koç burcunda olmaya devam edecek. Kimseyi tenkit etmeyin ya da herhangi bir tehditte karşı dikkatli olun. İyileşmeyen yaralar genelde korunmakla mahkumdur ve aynı zamanda belki de orayı iyileştirebilecek şifacıları bulmakla ilgilidir.

Hiç olmadığı kadar hayatınızda ilerlediğiniz bir yıl içine giriyorsunuz!

Bu yıl 2 güneş tutulması ve 2 tane ay tutulması yaşayacağız. Bunlar sizler için 26 Mayıs Yay burcunda ve 19 Kasım Boğa burcunda olarak ikiye ayrılıyor. Bu durum sizlerin yaşamanızda 2017 yıllarından beri kariyerinizde verdiğiniz mücadelelerin parasal sonuçlarınızı almaya yönelik hareketlenmeleri görebileceğinizi düşünüyorum. Özellikle Şubat aylarında bunların ilk adımlarını hissedeceksiniz. Ama acele etmemelisiniz. Bir şeylerin acele ile olmadığını 2020 yılında yeterince anladınız. Bu süreç sizi tam bir doyum noktasına ulaştıracak ama bunun için yılın sonunda gerçekleşecek olan Yay burcundaki güneş tutulmasını beklemelisiniz.

10 Haziran İkizler burcunda güneş tutulması gerçekleşiyor. Sosyal bir zirveye ilerliyorsunuz!

İlişkiler 2020 yılında sizleri çok yordu. Ne gidebildiniz ne de kalabildiniz. Bir şekilde bir şeyleri görmezden gelmeye çalışırken acı çektiniz. Eski bir ilişkinin özlemi ya da yerine koyamadığınızı düşündüğünüz duygular sizi yıprattı. Bu yıl aşk ve ilişkilerde daha rasyonel yaklaşımlar içine gireceksiniz. Özellikle bu tutulma öncesi 28 Mart’ta yaşayacağınız dolunay ve 12 Nisan’da yaşayacağınız Koç yeni ayı bu durumları başlatıcı olacaktır. Gizli bir ilişki içine çekilebilirsiniz. Bu durumu nasıl yöneteceğinizi bilmiyorsanız sakince doğru olanı yapma kararı vermeli ve asla içinizdeki boşluğun tuzağına düşmemelisiniz. İçinizdeki sevgisizlik sizi bu bağlamda hata yaptırabilir. Bu zaman dilimlerinde bir ilişkiniz varsa onu bitirme ya da yeni hiç ilişkiniz yoksa başlatma kararları da alabilirsiniz. Sadece ana konunuz ilişkiler olacaktır.

Ocak-Şubat-Mart tarihleri parasal konularınızda artış gerçekleşiyor ve kariyerinizde hızlı bir yükselişe geçiyorsunuz.

Parasal olarak yükselişe ilerlediğiniz bir dönem başlıyor ama çevrenizden çok fazla kıskançlıkları üzerinize çekebilirsiniz. Lütfen bu tür konulara karşı çok dikkatli olun. Kimseye hedef olmayın.

Koç burçlarını etkileyecek en önemli gökyüzü olayları hangisi?

22 Ekim Koç dolunayı 6 Ekim Terazi yeni ayını şimdiden ajandanıza not alın. Bu tarihler sizleri marjinal başlangıçlara ve yeniliklere taşıyacaktır.

İlla hata yapacaksanız, bildiğiniz hatalar yapın!

27 Eylül- 18 Ekim Merkür gerilemesi ilişkiler konusunda sizleri yeniden teste sokabilir. Burada bazı hukuksal savaşlar içine çekilebilirsiniz. Çünkü öncesinde 15 Temmuz-19 Aralık arasında sizin burcunuzda hareket eden chiron gerilemeye başlayacak. Sizi acıtan ve yaralayan konuların artık temizlenme ve düzenlenme zamanı geldiğini söyleyebiliriz. Bu dönemlerde yeni hatalar yapmamaya özen gösterin. Eski hataları telafi etmeyi seçin. Ya da bildiğiniz hatalar üzerinde hareket edin. Koç doğası böyledir. Savaşma ve rekabeti sever. Bu bazen bir hata olabilir. Ama bunu savaşmadan bir koç anlamaz. 2020 yılı zaten sizler için oldukça yorucu oldu.6 ay boyunca Mars Koç geçişini yaşadınız. Bu olağanüstü bir dönemdi ve bunu yönettiniz.

Satürn Kova burcunda 23 Mayıs- 11 Ekim arasında geriliyor. Çelişkilerin sona eriyor.

Bu süreç sizler için oldukça önemli olacak. Hayatınızı yeniden şekillendirdiğiniz bir dönem denilebilir. Bu zaman aralığında aşk hayatınızda beklemediğiniz sürpriz ve heyecan verici gelişmeler yaşayabilirsiniz.

14 Mayıs Jüpiter balığa geçiyor. 12. evinize geçecek. 20 Haziran'da gerileyen Jüpiter sonra 28 Temmuz'da Kova burcuna giriş yapacak yılsonuna kadar Jüpiter 11. evinizde hareket edecek. Özgürlük arzunuz artacak ve sıkıcı rutin hayata bağlanmak istemeyebilirsiniz. Bununla birlikte bazı duygusal sorunların işleri biraz daha karmaşık hale getirebileceği ve stres ve hayal kırıklığınızı artırabileceği bazı günler de olabilir. Bu nedenle, bu durumların siz ve sevdikleriniz arasında herhangi bir mesafe oluşturmasına izin vermeyin.

Ev içi yaşamınızda bazı değişiklikler bekleyebileceğiniz aşamalar da olacaktır. Değişim için herhangi bir karar vermeden önce, sevdiklerinizle konuşmanız ve bunu idare edip edemeyeceklerini görmeniz önemli olacaktır. Arkanızdan dönen işler ya da size kurulan tuzaklar karşısında inanılmaz şanslı bir yıldasınız. Yapmanız gereken sizlerin de kimseye tuzak kurmamanız ve iyi biri olarak kalmaya devam etmeniz. Sistem size oldukça yardımcı olacaktır. Keyfine varın. Mutlu seneler…