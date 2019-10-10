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Haberler >Mahmure >Astroloji>Koç Burcu Kadını
Burçlar

Koç Burcu Kadını

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Koç Burcu Kadını
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"Entelektüel ve kültürlü yapılarıyla bilgin bir kişiliğe sahip olan Koç kadınları, hayatın her alanında başarıya ulaşabilecek bir burçtur. "

Neşesini dışarıya dönük yaşayan eğlenceli ve manevi değerleri önemseyen Koç burcu kadınları oldukça arkadaş canlısıdır.

Herkes tarafından beğenilmek ve övülmek isteyen Koç burcu kadınları, bu konudan oldukça zevk alır. Beğenilme hissi oluşsa bile Koç kadınları için özgüvenleri yükselmez. Her zaman eksiklik olduğunu düşünen Koçlar genel olarak kendi kendine beğendirmeler yapar.

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